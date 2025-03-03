Инфляция в Узбекистане: годовой рост цен превысил 10 %

16:29 03.03.2025

В феврале инфляция в Узбекистане составила 0,54 %. Больше всего подорожали авиабилеты, овощи и мясо



3 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В феврале инфляция в Узбекистане составила 0,54 %, а годовой рост цен превысил 10 %. Сильнее всего подорожали авиабилеты, мясо и овощи, передает корреспондент Podrobno.uz.



По данным Агентства статистики, продовольственные товары в феврале подорожали на 0,6 % и (2,9 % за год), непродовольственные – на 0,3 % (7,7 %), услуги – на 0,8 % (27,1 %).



Наибольший рост цен наблюдался на говядину с костями, за месяц она подорожала на 2,8 %. Баранина выросла в цене на 2,4 %.



Среди овощей заметно подорожали огурцы (на 17,3 %), помидоры (на 30,1 %), капуста (на 17,8 %).



В то же время снизились цены на яйца (на 12 %), картофель (на 13,4 %), рис (на 3,9 %) и сахар (на 1 %).



В сфере услуг зафиксирован рост цен на транспорт. Проезд на поезде подорожал на 4,5 % за месяц, на такси – на 0,9 %, а авиабилеты резко выросли в цене на 22,4 %.



Цены на электроэнергию и газ остались на прежнем уровне, но в годовом выражении тарифы выросли в 1,7 и 2,3 раза соответственно.



Стоимость метана осталась без изменений, тогда как пропан подорожал на 4,3 %.



Медикаменты также стали дороже – их стоимость увеличилась на 0,8%.