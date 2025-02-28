Главой МВД Узбекистана назначен Азиз Ташпулатов бывший начальником ГУВД Ташкента

16:35 03.03.2025

Президент Узбекистана назначил нового главу МВД



Ранее кандидатуру Азиза Ташпулатова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.



ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Шавкат Мирзиеев назначил нового главу МВД Узбекистана, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.



"Указом Президента Республики Узбекистан Ташпулатов Азиз Анварович, занимавший должность начальника главного управления внутренних дел города Ташкента, назначен на должность министра внутренних дел Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.



Ранее кандидатуру Азиза Ташпулатова одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.



На новом посту он сменил Пулата Бобожонова, который был министром внутренних дел с сентября 2017-го.



