Миссия наблюдателей из Китая: выборы в Таджикистане прошли демократично и прозрачно

16:37 03.03.2025

3 марта, 2025



Выборы депутатов нижней палаты парламента Таджикистана, состоявшиеся 2 марта 2025 года, прошли в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Об этом говорится в отчете миссии наблюдателей из Китая, опубликованном 3 марта.



Миссия наблюдателей Китайской Народной Республики (КНР) прибыла в Таджикистан по приглашению Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР). В период с 1 по 3 марта китайские эксперты вели мониторинг за подготовкой и проведением выборов, а также оценивали процесс голосования и подсчета голосов.



В рамках миссии наблюдатели встретились с председателем ЦКВР Таджикистана Бахтиером Худоерзода, посетили избирательные округа и избирательные участки №1, 4, 12, 13 и 15. Особое внимание уделялось процедурам выдачи бюллетеней, проверке документов избирателей, а также условиям работы избирательных комиссий.



По итогам наблюдения китайская миссия отметила, что избирательные комиссии обеспечили своевременное информирование граждан о выборах, включая публикацию сведений о кандидатах и избирательном законодательстве. Процедуры голосования широко освещались в СМИ, что способствовало открытости процесса.



"Голосование было законным, демократическим, транспарентным и открытым, соответствовало избирательному законодательству Таджикистана, и общепризнанным принципам международного права. Выборы прошли в успешной и спокойной обстановке, нарушений не обнаружено, право граждан Таджикистана, пользующихся избирательным правом, выражать свои политические предпочтений посредством голосования полностью гарантировано", - говорится в отчете миссии.



Китайские наблюдатели выразили признательность Центральной избирательной комиссии, Министерству иностранных дел и другим государственным органам Таджикистана за содействие в проведении мониторинга.



Парламентские выборы в Таджикистане проходили в единый день голосования 2 марта. Избирательные участки были открыты с 06:00 до 20:00. В нижнюю палату парламента избирались 63 депутата, а всего в стране работало более 3,5 тысячи избирательных участков.