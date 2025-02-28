Афганистан и Узбекистан провели торговый форум в Термезе

16:48 03.03.2025

КАБУЛ, 2 марта. /ИАБ/. Торговый форум между Афганистаном и Узбекистаном прошел в торговом комплексе города Тормоз при участии исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Исламского Эмирата Афганистан Нооруддина Азизи и министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова.



Встреча прошла в соответствии с предыдущими договоренностями и в рамках реализации обязательств заместителя премьер-министра по экономике Исламского Эмирата Афганистан муллы Абдул Гани Барадара перед Узбекистаном с участием делегаций частного сектора обеих стран, говорится в сообщении Минпромторга.



На встрече инвестиции Узбекистана в различные отрасли экономики Афганистана, такие как создание торгово-экономического комплекса в портовом городе Хайран, производство и переработка продуктов питания, птицеводство, фармацевтическая промышленность, производство цемента, строительных материалов, садоводство (фисташковые сады) и переработка овощей и фруктов, составили более 200 миллионов долларов и Кундуз, обсудили и обменялись мнениями.



В заявлении также добавлено, что проведение региональной выставки в городе Тармоз с участием стран региона, создание торговых домов в обеих странах, таможенное сотрудничество, стандартизация продукции, сельскохозяйственное сотрудничество, наращивание потенциала, содействие выдаче долгосрочных и многократных бизнес-виз для бизнесменов двух стран и решение проблемы совместной торговли в городе Тармоз. На встрече были подняты и другие вопросы.



Стоит отметить, что специальную зону Торгово-экономического комплекса также посетили исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Нуруддин Азизи и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и их делегация.