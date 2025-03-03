Налоговая служба Кыргызстана изучает опыт Чехии и Эстонии в сфере цифровизации

16:56 03.03.2025

Налоговая служба Кыргызстана следует примеру цифровизации Эстонии и Чехии



3 марта 2025



Tazabek - Делегация Государственной налоговой службы КР во главе с председателем Алмамбетом Шыкмаматовым посетила Чехию и Эстонию для изучения передового опыта в сфере цифровизации налогового администрирования.



Кыргызскую делегацию встретили глава Финансового управления Чешской Республики Симона Хомочева и делегация Министерства финансов Чешской Республики.



Также в Праге прошли переговоры с представителями ведущих чешских IT-компаний, специализирующихся на разработке цифровых решений для налоговой сферы.



На встрече обсуждались ключевые аспекты цифровизации налогового администрирования, преимущества перехода на электронный документооборот и успешные примеры внедрения технологий в налоговой сфере. Особое внимание было уделено использованию почтовой инфраструктуры для автоматизированного взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков.



Основная цель данных визитов - детальное изучение европейских подходов к налоговому администрированию и поиск решений, которые можно адаптировать для Кыргызстана.



В рамках поездки Алмамбет Шыкмаматов посетил в Эстонии штаб-квартиру международной IT-компании, которая специализируется на цифровых трансформациях и разработке технологий для государственного и корпоративного секторов. Кыргызская делегация ознакомилась с основными достижениями Эстонии в области цифровизации, в том числе:



- оптимизация государственных услуг и снижение бюрократических барьеров;

- сокращение административных расходов;

- повышение прозрачности государственного управления;

- внедрение инновационных налоговых решений.



Как отметили в ГНС, опыт Эстонии и Чехии будет проанализирован для возможного использования в Кыргызстане.