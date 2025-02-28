Казахстан. Хищение бюджетных средств вменяет генпрокуратура старшему из клана Нигматулиных

17:03 03.03.2025

Астана. 3 марта. КазТАГ – Хищение бюджетных средств вменяет генеральная прокуратура старшему из клана Нигматулиных – Аргыну Нигматулину, передает корреспондент агентства.



"Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело в отношении Нигматулина А.З. и других лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств, выделенных для развития хоккея в Карагандинской области. В рамках досудебного расследования Нигматулин А.З. признан подозреваемым, с санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и он в связи с нахождением за пределами РК объявлен в розыск", - сообщили в пресс-службе генпрокуратуры редакции КазТАГ в понедельник.



Ранее КазТАГ сообщал, что Аргын Нигматулин объявлен 3 марта 2025 года в розыск прокуратурой по линии антикоррупционной службы.



Нурлан Нигматулин ушел с поста спикера мажилиса 1 февраля 2022 года после январских событий – он возглавлял нижнюю палату парламента с 2016 года, причем, это было его второе председательство – до этого он был спикером мажилиса в 2012-2014 годы. В разные годы он возглавлял администрацию президента и был акимом Карагандинской области.



Ерлан Нигматулин – брат-близнец Нурлана Нигматулина – тоже занимал депутатское кресло, причем, как в мажилисе, так и в сенате.



Аргын Нигматулин – их старший брат, бывший депутат маслихата Карагандинской области.



В отношении братьев Нигматулиных неоднократно звучали обвинения в рейдерских захватах, возможной причастности к криминальным структурам и схемам, а также фабрикации уголовных дел, однако братья до сих пор остаются на свободе.



Примечательно, что исполнительный директор ОО "Әділдік жолы" Дидар Смагулов, который несколько лет проработал на руководящих постах в антикоррупционной службе, отвечая на вопрос о рейдерстве, привел примеры того, как успешный бизнес исчезал, и аналогичный бизнес оказывался у Нигматулиных.



7 января 2025 года сообщалось, что Нигматулиных после новых обвинений в рейдерстве подозревают в подготовке свержения президента Касым-Жомарта Токаева.