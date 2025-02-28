В России сервисом по самозапрету на кредиты за 2 дня его работы воспользовались почти 2 миллиона человек

17:11 03.03.2025

Около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты на "Госуслугах"



МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за два дня, заявило Минцифры в своем Telegram-канале.



"За первые два дня работы им воспользовались 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителя - 53 года", - говорится в сообщении.



