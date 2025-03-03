Ресурсы - все, демократия - ничто! У Евросоюза абсолютно прагматичный интерес к Центральной Азии, - Виктория Панфилова

20:24 03.03.2025

У Евросоюза абсолютно прагматичный интерес к Центральной Азии

Ресурсы региона и развитие логистики оказались важнее, чем развитие демократии и соблюдение прав человека



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

03.03.2025



Ашхабад станет площадкой для 20-й министерской встречи Европейского союза и Центральной Азии (ЦА) 4 марта. Ключевая тема заседания – подготовка к саммиту ЕС–ЦА, на котором планируется подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном (Казахстан и Киргизия уже подписали документ). В СРПС делается акцент на расширении сотрудничества в сферах транспорта и цифровой взаимосвязанности, стратегического сырья и экономики. Вопросы демократии, верховенства права и права человека – сферы, где, по мнению ЕС, большинству стран региона предстоит еще немало работать.



Европейский парламент (ЕП) обеспокоен преследованием киргизских политиков и журналистов. Для выяснения ситуации на днях в Бишкеке побывала делегация Европарламента во главе с председателем подкомитета ЕП по правам человека Муниром Сатури.



В Киргизии арестован ряд журналистов и политиков, в числе которых лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков. Президент Садыр Жапаров, комментируя их дела, заявил о верховенстве права и независимости судебной системы. "Два журналиста – в заключении, к двоим применили пробацию, семь оправдали. Суды оправдали, мы согласились с их решением. Когда мы решали вопросы границ с Узбекистаном, вышли так называемые кемпирабадцы (политики и журналисты, выступившие против передачи Кемпирабадского водохранилища Узбекистану. – "НГ"). Говорили, что земли все отдали соседям, решение властей было неправильным. Но на самом деле 99% населения видели, что вопрос решился в нашу пользу. Учитывались интересы двух стран. Но только 26 человек митинговали, призывали людей к восстанию, за то и были арестованы. Но суд оправдал их. Мы не стали возражать", – пояснил Жапаров. Президент также отметил, что в стране есть демократия, свобода слова, и, несмотря на то что некоторые независимые СМИ сообщают ложную информацию о нем, он не подает на них в суд и не требует с них миллионы.



Жапаров также объяснил секретность "дела лидеров социал-демократов" желанием избежать ухудшения отношений с ЕС и Социнтерном из-за расследования фактов финансирования кандидатов в местные советы народных депутатов. Жапаров выразил обеспокоенность односторонностью оценок ситуации в Киргизии со стороны Европарламента, подчеркнув приверженность страны свободе слова и правам человека.



На претензии ЕС относительно тесного взаимодействия Киргизии с РФ Жапаров заявил, что, несмотря на критику западных стран, не намерен отказываться от сотрудничества с Россией. Евродепутат Сатури, в свою очередь, заверил, что готов к открытому диалогу для укрепления стратегического сотрудничества между Киргизией и Европейским союзом.



Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ) и Международное партнерство по правам человека (МПЧ) накануне 20-й министерской встречи призвали делегацию ЕС в ходе заседания настаивать на улучшении ситуации с правами человека в Туркменистане. В обращении они отметили недостаточный прогресс за пять лет после резолюции Европарламента 2019 года и предложили ряд конкретных шагов: улучшение доступа к интернету, освобождение политзаключенных, разрешение на выезд за рубеж журналистке Солтан Ачиловой, разрешение визитов представителей ООН, обеспечение доступа представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в места заключения и реализацию рекомендаций по борьбе с гендерным насилием.



Наиболее тяжелая ситуация с правами человека в Таджикистане. В республике де-факто запрещено любое инакомыслие. Десятки политиков и журналистов за последние годы получили огромные сроки, для многих они пожизненные с учетом возраста осужденных.



Однако эксперты считают, что сегодня ЕС в большей степени закрывает глаза на нарушения прав человека и соблюдение законности в странах Центральной Азии, поскольку его цель – получить доступ к ресурсам ЦА и снизить влияние Китая и России в регионе.



"В условиях сложной геополитической ситуации Центральная Азия приобретает для Европейского союза первостепенное значение. Европейцы, безусловно, постараются максимально насытить повестку саммита своими приоритетами. Но что им нужно? Им нужна, конечно же, ресурсная база. Для этого им, конечно, необходимо продавить соблюдение санкционного режима", – сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



Вместе с тем, по словам эксперта, ЕС будет создавать инструменты и механизмы для постепенного вовлечения Центральной Азии, избегая при этом масштабных инвестиций. Ресурсы и возможности ЕС ограниченны, однако геополитическая заинтересованность в сближении с регионом и ослаблении связей с Россией весьма высока.



"Европейская сторона предпримет попытки внести раскол в российско-центральноазиатские отношения, используя различные, в том числе и скрытые методы. Предстоящая министерская встреча, несомненно, станет площадкой для предварительного обсуждения вопросов, которые будут более детально рассмотрены на саммите в Самарканде в начале апреля", – подчеркнул Притчин.



Политолог, директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" ("Центр мысли") Игорь Шестаков считает, что стремление Европейского союза укрепить свои позиции в Центральной Азии обусловлено в том числе существующими разногласиями с США относительно российско-украинского конфликта.



По его мнению, сокращение грантовой помощи США, в особенности для НПО и СМИ, открывает для ЕС окно возможностей. Хотя масштабы финансирования ЕС будут меньше, чем у США, поддержка медийных и политических организаций, лояльных к европейской повестке (права человека, экология), станет важным инструментом политического влияния.



"Однако экономические перспективы сотрудничества выглядят менее радужными. Снижение товарооборота между Кыргызстаном и ЕС в 2024 году свидетельствует о зависимости предыдущего роста от параллельного импорта в Россию, а не от расширения киргизского экспорта. Европейский рынок перенасыщен, и Кыргызстан, за исключением экологически чистой продукции, предлагает ограниченный набор конкурентоспособных товаров. Серьезные инвестиции маловероятны, внимание ЕС сосредоточено на углеводородном секторе Казахстана и Туркменистана", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.



Он считает, что, несмотря на ограниченные миграционные квоты, миграция остается важным элементом конкуренции ЕС с Россией. В целом предстоящие встречи направлены на расширение европейского влияния и ослабление позиций Москвы, но эффективность европейской стратегии зависит от того, какие конкретные и конкурентоспособные предложения ЕС сможет предоставить Центральной Азии помимо политической повестки.



Напомним, главным критиком России и Китая выступает верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Она призывает ЕС к снижению экономической зависимости от Пекина и Москвы. В этом контексте ЕС – возможно, при поддержке США – с учетом антикитайской риторики президента Дональда Трампа может усилить давление на Китай и Россию вплоть до торговых ограничений и санкций. Такой сценарий угрожает торгово-экономическим связям Центральной Азии с этими странами и может негативно сказаться на экономиках региона, в частности на развитии Транскаспийского транспортного маршрута (ТМТМ), по которому китайские товары идут в Европу (см. "НГ" от 26.01.25).



Развитие ТМТМ – одна из главных тем предстоящего саммита, поскольку проект сталкивается с трудностями. Сильная зависимость маршрута от китайского экспорта (в 2024 году через него прошло 4,5 млн т грузов, большая часть из Китая) делает его уязвимым для геополитической напряженности, особенно с учетом отношения ЕС к Пекину как к "стратегическому оппоненту".



Хотя ЕС обещает финансовую поддержку инфраструктуре ТМТМ через кредиты (значительные суммы от Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития), экономические трудности в Европе замедляют их выделение, увеличивая долговую нагрузку стран региона.



Европейский интерес к редкоземельным металлам Центральной Азии (никель, медь, литий, сурьма) также вызывает опасения. Без надлежащей обработки и переработки регион рискует остаться поставщиком сырья, не получая максимальной выгоды и сталкиваясь с проблемами социального неравенства и охраны окружающей среды.