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Какие международные организации могут покинуть США? Страсти вокруг ВТО накаляются, - Валентин Катасонов
20:27 03.03.2025

Какие международные организации могут покинуть США?
Страсти вокруг ВТО накаляются

03.03.2025 | Валентин КАТАСОНОВ

Радикальный разворот внешней политики Америки после прихода в Белый дом 47-го президента Дональда Трампа, по мнению некоторых наблюдателей, может иметь своим следствием выход США из ряда международных организаций и международных соглашений. Впрочем, по выходу из некоторых решения уже приняты. В первый день своего нахождения в Белом доме Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также был подписан указ о выходе из Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН). И еще в первый день был подписан указ о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Спустя две недели, 4 февраля Трамп подписал указ, предусматривающий ревизию участия США в ООН в целом и ЮНЕСКО в частности. По итогам ревизии, которая должна быть завершена к началу июля нынешнего года, будут приниматься решения о целесообразности пребывания США в тех или иных специализированных институтах ООН (фондов, программ, агентств) и/или о возможной корректировке условий участия в таких институтах. Спустя несколько дней после этого в конгрессе был анонсирован запуск двух законопроектов (один – в нижней, другой – в верхней палате), которые предусматривают полный выход Соединенных Штатов из ООН. Равно как и выходом США из многосторонних соглашений и конвенций, которые принимались под эгидой ООН (при необходимости заменив их двусторонними соглашениями). Следует также обратить внимание на то, что постоянным представителем США в ООН Трамп назначил даму Элиз Стефаник, которая называла ООН "коррумпированной" и "антисемитской" организацией и также призывала к выходу из нее.

Можно составить большой список международных организаций, к выходу из которых призывают те политики, которые сегодня оказались в окружении Трампа. Да и сам Трамп время от времени говорит, что не очень доволен членством США в ряде международных организаций, намекая на возможность выхода из них.

Прежде всего, у Трампа звучит недовольство НАТО: мол, союзники по альянсу слишком мало тратят на оборону. Еще в 2006 году на саммите НАТО была озвучена цель поднять расходы на оборону до величины не менее 2% ВВП. Только после начала войны на Украине страны-члены НАТО стали подтягиваться до этого норматива. В 2023 году его выполнили лишь 10 из 30 членов военного блока. В 2024 году в норматив уложились уже 23 страны. Но Трампу это уже мало. Он требует повысить норматив военных расходов до 5% своего ВВП (впрочем, даже США до него не дотягивают, их военные расходы составляют около 3,5% ВВП). О прямом выходе из НАТО Трамп не заявлял. Но в период последней предвыборной кампании он отметил, что Соединенным Штатам не обязательно формально выходить из НАТО, ведь это должен одобрить сенат. Он как президент сможет просто сократить военное присутствие США в Европе до уровня, который сделает альянс бессмысленным. Уже после своей победы в выборах Трамп пригрозил, что США просто не станут защищать тех членов блока, кто "не платит за защиту".

Довольно популярной в американских СМИ является тема членства США в международных финансовых организациях – Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке (ВБ). Они ассоциированы с ООН и, строго говоря, также должны пройти ту ревизию, которая предусмотрена указом президента от 4 февраля (о ревизии членства США в ООН). Особенно непростой является ситуация с МВФ, поскольку США платят за членство в этой организации (в отличие от ВБ, который считается "самофинансируемой" международной организацией). МВФ с момента начала деятельности (1 марта 1947 года) служила инструментом продвижения интересов США в мире. Это было возможно благодаря тому, что США вместе с ближайшими своими союзниками имели необходимую для эффективного управления Фондом долю в капитале и голосах. Но постепенно доля США в капитале и голосах уменьшалась, в результате периодически проводившихся пересмотров долей всех стран-членов (с учетом изменения их позиций в мировой экономике и международных финансах). К началу прошлого десятилетия США приблизились к "красной черте" – к величине доли в 15%. Эта доля, которая давала Соединенным Штатам, по крайней мере, блокировать те решения совета директоров, которые были неугодны Вашингтону. Уже на протяжении полутора десятилетий многие страны-члены МВФ требуют реформы Фонда (прежде всего, пересмотра квот), но Вашингтон и их ближайшие союзники упираются, блокируют реформу. По крайней мере, последние десять лет в США звучат голоса тех, кто считает, что присутствие США в МВФ будет бессмысленным, если будет проведена реформа. Что, мол, если это произойдет, то тогда США должны хлопнуть дверью и покинуть организацию. Другие говорят, что сдавать Фонд никак нельзя, ибо это важный инструмент поддержки американского доллара. Что, мол, надо любыми правдами и неправдами "держать оборону". Но США и так в общей сложности "держат оборону" примерно полтора десятка лет. Силы истощились.

Примечательно, что Трамп по поводу членства США в Фонде никак не высказывался. Также некоторое внимательные наблюдатели обратили внимание на следующее. В феврале этого года проходили встречи "финансовой двадцатки", но на них не было нового министра финансов США Скотта Бессента. Некоторые посчитали это признаком того, что Америка готовится к выходу из МВФ и ВБ.

Еще одна важная международная организация, вокруг которой в ближайшее время могут разгореться страсти, – Всемирная торговая организация (ВТО). По поводу ее уже разгорались страсти во время первого срока пребывания Трампа в Белом доме. В 2018 году Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). По словам американского президента, США выйдут из ВТО, если организация "не изменится к лучшему". Трамп тогда пожаловался, что в ВТО с Вашингтоном "очень плохо" обращаются в течении многих лет. "Если организация не изменится, я выйду из ВТО", – заявил Трамп. Но, правда, тогда не вышел.

Вероятно, Трампу не понравилось то, что представителю США в ВТО регулярно напоминали, что Вашингтон, завязав торговую войну с Китаем, нарушает правила этой организации. Вашингтон, в свою очередь, пытался навести свой порядок в ВТО. Это, в частности, проявилось в том, что с конца 2019 года США начали систематически блокировать процесс назначения новых арбитров в Апелляционный орган (АО), призванный решать торговые споры. Апелляционный орган ВТО перестал работать из-за нехватки судей. Их назначение было заблокировано американской стороной (согласно правилам ВТО, для принятия решения о назначении арбитров требуется консенсус всех государств-членов, включая США). ВТО как площадка для урегулирования торговых споров из-за позиции США утратила свою эффективность. Между прочим, тогда звучали призывы некоторых политиков в разных странах исключить США из ВТО. Но никто из официальных лиц не рискнул инициировать процедуру исключения.

Однако нынешние протекционистские инициативы Трампа не идут ни в какое сравнение с тем, что он предпринимал в первое свое президентство. Тогда Вашингтон воевал только с Китаем. А сейчас он начал торговую войну широким фронтом. Это 10-процетные пошлины на китайские товары (в дополнение к тем пошлинам, который были введены в годы первого президентства Трампа). Кроме того, 25-процентные пошлины на товары из соседних стран – Канады и Мексики. Плюс к этому 25-процентная пошлина на сталь из всех стран (с возможностью сделать исключения для некоторых стран), 10-процентная пошлина на алюминий (также для всех стран с возможными исключениями).

Наконец, в конце февраля Трамп заявил, что и страны Европейского союза не избегут протекционизма США и что на их товары также запланировано введение пошлин в 25%. "Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров 26 февраля. "Я люблю страны Европы. Честно говоря, я люблю все страны. Все они разные. Но Европейский союз был создан для того, чтобы подставить Соединенные Штаты. Они проделали хорошую работу, но теперь я президент". Обида Трампа на Европу вполне понятна. По итогам прошлого года, например, торговля США с Европейским союзом завершилась дефицитом примерно в 300 млрд долларов. Трамп с помощью импортных пошлин рассчитывает обнулить этот гигантский дефицит.

Но Европа не согласна и уже готовится к встречным пошлинам. Пресс-секретарь Еврокомиссии Олаф Гилл заявил в последний день февраля, что в качестве ответа ЕС введет пошлины против бурбона (разновидность американского виски), джинсов и мотоциклов, поставляемых из США. И это только начало. И вот сегодня эксперты и наблюдатели гадают: что может произойти раньше. Или в ВТО инициируют процедуру исключения США из организации как грубейшего нарушителя. Или же Трамп раньше хлопнет дверью и покинет ВТО. Второй вариант мне кажется более вероятным.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741022820


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