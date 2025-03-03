Нацбанк Казахстана возобновляет покупку долларов в портфель Пенсионного фонда

20:41 03.03.2025

Информационное сообщение по валютному рынку



03.03.2025



По итогам февраля курс тенге укрепился на 3,7%, до 499,09 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 227 до 237 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долл. США.



Продажи валюты из Национального фонда за февраль составили 600 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 13% от общего объема торгов или порядка 30 млн долларов США в день.



По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов США.



В январе Национальным Банком для достижения монетарной нейтральности было принято решение о внедрении механизма зеркалирования, подразумевающего продажу на внутреннем валютном рынке долларов США, в объеме эквивалентном эмиссии тенге в результате покупок золота у отечественных золотодобывающих предприятий. В рамках операций зеркалирования, в феврале было стерилизовано 250 млрд тенге. В марте в этих целях также ожидается продажа валюты в эквиваленте порядка 250 млрд тенге.



При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.



Валютные интервенции в феврале Национальным Банком не проводились.



Учитывая введение нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, Национальный Банк возобновляет публикацию данной информации. Объем продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора по итогам прошедшего месяца в рамках данной нормы составил порядка 274 млн долл. США.



В прошлом году валютная доля пенсионных активов ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд) была поэтапно доведена до 40%. В целях диверсификации и повышения доходности пенсионных активов ЕНПФ путем инвестирования на зарубежных рынках, Национальный Банк планирует поддерживать валютную долю на уровне около 40%. В связи с укреплением курса тенге, а также поступлениями пенсионных взносов текущая валютная доля пенсионных активов ЕНПФ снизилась до уровня ниже 40%.



В этой связи Национальный Банк возобновляет покупку долларов США в портфель пенсионных активов ЕНПФ. Планируемый объем приобретения в марте составляет не более 250 млн долларов США. Приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Следует отметить, что Национальный Банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде.



В рамках принципа транспарентности Национальный Банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.