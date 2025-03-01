 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 03.03.2025
21:48  Иранский анимационный фильм получил "Оскар"
21:41  В Узбекистане по случаю Международного женского дня объявлена "Неделя уважения к женщине" с 3 по 10 марта
21:06  ЦИК Таджикистана объявил предварительные результаты выборов в Парламент
21:00  Америка вне игры? Как Россия будет бить европейских "миротворцев", - Александр Широкорад
20:41  Нацбанк Казахстана возобновляет покупку долларов в портфель Пенсионного фонда
20:27  Какие международные организации могут покинуть США? Страсти вокруг ВТО накаляются, - Валентин Катасонов
20:24  Ресурсы - все, демократия - ничто! У Евросоюза абсолютно прагматичный интерес к Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:12  Первая изданная на русском языке монография об арабах, - П.В.Густерин
17:11  В России сервисом по самозапрету на кредиты за 2 дня его работы воспользовались почти 2 миллиона человек
17:03  Казахстан. Хищение бюджетных средств вменяет генпрокуратура старшему из клана Нигматулиных
16:56  Налоговая служба Кыргызстана изучает опыт Чехии и Эстонии в сфере цифровизации
16:48  Афганистан и Узбекистан провели торговый форум в Термезе
16:37  Миссия наблюдателей из Китая: выборы в Таджикистане прошли демократично и прозрачно
16:35  Главой МВД Узбекистана назначен Азиз Ташпулатов бывший начальником ГУВД Ташкента
16:29  Инфляция в Узбекистане: годовой рост цен превысил 10 %
16:23  КНБ Кыргызстана высказался против перехода на 12-летнее школьное образование
16:20  20 20 300 618 человек - численность населения Казахстана на 1 февраля 2025 года
16:15  "Русское такси": Сказки - народу, деньги - олигархам
16:13  Британская разведка: ВС РФ готовят наступление на Одессу и Харьков
08:33  Глава Нацбанка Кыргызстана Мелис Тургунбаев: Рекорды и стабильность в условиях внешнего давления
08:25  Узбекистана впервые назначил посла на Мальте Абат Файзуллаев
08:21  "Нас отдали Путину!" Как Лондон выкинул прибалтов из "друзей Украины"
08:20  В Казахстане задержаны должностные лица Центра судебных экспертиз по факту хищения более 2 млрд бюджетных тенге
08:03  Пакистанский астронавт отправится на китайскую космическую станцию
07:45  Фон дер Ляйен предложила превратить Украину в "щетинистую свинью"
07:35  ЦБ России предложит обязать банки выявлять сотрудников-кротов - пособников аферистов
07:26  Китайские эксперты о конкуренции США и КНР во второй срок правления Трампа
06:30  ФСБ предотвратила убийство Крымского митрополита Тихона, готовившееся спецслужбами Украины
00:01  Саммит лидеров ЕС в Лондоне: "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус!.. "
Воскресенье, 02.03.2025
23:57  Трамп и Зеленский поскандалили в Белом доме на глазах у всего мира – итоговая сводка Readovka за неделю
22:52  Забиулла Моджахед: Европа заинтересована в отношениях с Афганистаном, но у нее какие-то деликатные проблемы с Америкой
20:20  Специально для RT: Лондон принял у Вашингтона Зеленского как эстафетную палочку
19:28  Министру экономики и финансов Ирана объявили импичмент за обесценивание национальной валюты
18:12  Европа требует продолжения банкета в виде войны. План введения "миротворцев" на Украину - это наглость, - Сергей Лавров
17:21  Американский империализм при Дональде Трампе: старые песни на новый лад? - Юрий Кузнецов
17:00  El Mundo: Встретили по одежке. Нападение на Зеленского в Белом доме было спланировано...
16:17  Спецслужбы англосаксов накрыли наркопаутиной Европу, - Олег Розанов
15:42  ЦИК Таджикистана признал выборы в парламент состоявшимися, явка на 12:00 составила 59%
13:27  Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 55% голосов и стал президентом Абхазии
06:15  Под Москвой начали решать проблему миграции по опыту Дубая
06:10  Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США
Суббота, 01.03.2025
23:04  Японский дипломат: "Сейчас нам лучше затаиться и не привлекать к себе особого внимания громкими словами"
22:01  Продавцы фальшивого патриотизма. Кто такие крайне правые и почему их победы не сулят ничего хорошего, - Сергей Кожемякин
19:28  Казахстан значительно повышает стоимость транзита по железной дороге: критическое влияние на импорт Кыргызстана
18:23  Посол России в Италии А.В.Парамонов: "Есть ли альтернатива столкновению с ЕС?"
15:00  Посольство Узбекистана в России приглашает мигрантов на строительство "Нового Ташкента"
14:13  Специально для RT: Прилюдно унизив Зеленского, Трамп послал "черную метку" всем своим противникам
13:59  Госдолг Узбекистана в 2024 году вырос на $5,3 млрд и превысил $40 млрд
13:55  Ушел из жизни таджикский филолог-востоковед Азим Байзоев
13:48  "Вежливые люди" Сталина: Синьцзянские приключения чекистов Казахстана
13:41  Spot: В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс Temu
12:24  Первый изданный труд по истории Российской регулярной армии, - Павел Густерин
12:04  Кыргызстан и Беларусь обсудили совместные литературные проекты
11:06  В Узбекистане введут продажу "красивых" номеров для ID-карт, загранпаспортов и водительских прав
02:46  Мировая реакция на буффонаду в Белом доме
01:48  Кыргызстан готовится к запуску цифрового сома - что это и как повлияет на экономику?
01:30  Экс-глава СГБ Узбекистана Рустам Иноятов числится в списке получивших "золотой паспорт" Вануату
00:51  Таджикистан и Иран договорились об обмене опытом в изучении тонкостей моды и дизайна одежды
00:45  В Казахстане пресечен канал незаконного вывоза бензина в Кыргызстан в особо крупном размере
00:24  Турция готова импортировать до 65 миллиардов кубометров газа из Туркменистана
00:12  В США задержали гражданина Таджикистана по подозрению в финансировании ИГИЛ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Америка вне игры? Как Россия будет бить европейских "миротворцев", - Александр Широкорад
21:00 03.03.2025

Америка вне игры? Как Россия будет бить европейских "миротворцев"
Удары по самолетам-разведчикам и спутникам нанесут Британии с Францией непоправимый финансовый ущерб

Александр Широкорад

Предположим, США полностью отмежуются от конфликта на Украине. Варианты частичного отказа Вашингтона от помощи хунте нет смысла рассматривать, поскольку их тысячи.

Смогут ли европейские страны НАТО заместить поставки американского оружия и финансовые потоки из-за океана на Украину? Сейчас, по мнению зарубежных аналитиков, предоставленные Киеву Вашингтоном арсеналы составляют 40% имеющихся у ВСУ.

Если поднатужатся, то сумеют. Хотя будут серьезные проблемы с ЗРК "Пэтриот", боеприпасами для РСЗО и ствольной артиллерии, и т. д. Опять же вопрос, разрешит ли Трамп поставку ВСУ вооружений, производящихся в Европе по лицензии США.

Но повторяю, в принципе, худо-бедно Европа сможет компенсировать американские поставки денег и оружия на Украину. Так что, автор противоречит сам себе?

Знаменитый британский адмирал Нельсон любил говорить: Fleet in being. Смысловой перевод: "Флот самим своим присутствием без участия в бою серьезно влияет на исход войны и большую политику".

Яркий пример: 1870−1905 годах Российская империя, пусть с большими потерями, могла захватить Константинополь, сколько бы европейские страны ни помогали туркам деньгами и оружием.

Однако на Мальте все это время находился британский флот в составе 16 броненосцев, которые за 44 года, с 1870 по 1914 год, не сделали ни одного выстрела, хотя периодически совершали походы к берегам Османской империи.

Таким образом, "Fleet in being" своим присутствием решил главную внешнеполитическую проблему Англии - не дать русским царям сделать Константинополь своей южной столицей. А содержание британского флота на Мальте многократно окупилось передачей Турцией в 1878 году Англии острова Кипр. Повторяю: все без единого выстрела.

Космические аппараты и самолеты-разведчики США круглосуточно в режиме реального времени передают информацию не только в киевские штабы, но и в подразделения ВСУ уровня роты. Они же наводят на цели зенитные ракеты, морские и воздушные дроны ВСУ и т. д.

США ведут кибератаки против РФ. Это самый засекреченный сектор СВО. Тем не менее нетрудно догадаться, что кибератаки наносят существенный вред нашим Вооруженным Силам. Однако еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить операции против РФ.

В феврале 2022-го кибератаки вывели из строя украинскую частную спутниковую компанию связи Viasat. После этого ВСУ и гражданские службы незалежной перешли на систему Starlink, принадлежащую американской Space X, контролируемой Илоном Маском.

Терминалы Starlink в ВСУ стоят в ротах, на морских дронах и т. д. Без преувеличения Starlink произвел революцию в военном деле. Каждый солдат может знать все, что происходит на театре военных действий. Имеется в виду - то, что дозволяет знать командование ВСУ. Если Маск оставит Украину без Starlink, там наступит информационный хаос.

Могут ли европейские коммуникационные спутники заменить Starlink? Во-первых, они много хуже, в том числе менее устойчивы к помехам. А главное, за ними не стоит "Fleet in being".

Так что с европейскими коммуникационными спутниками РФ может бороться не только с помощью кибератак, но и воздействуя на них мощным лазерным и высокочастотным электромагнитным излучением и т. д. А особо ценные и дорогие аппараты можно сбивать средствами противоспутниковой обороны, которая, кстати, у европейцев отсутствует. Почему это ранее не делалось? Не хотели серьезного военного конфликта с США.

Десятки американских, британских и французских самолетов-разведчиков регулярно летают над Черным морем. Они не вторгаются в воздушное пространство России, но находятся от него на расстоянии нескольких десятков километров. Конечно, российские истребители создают определенные проблемы вражеским разведчикам. Но уничтожать их мешает тот же "Fleet in being".

Как только американцы перестанут летать над Черным морем, Россия может просто объявить его бесполетной зоной для военной авиации нечерноморских государств. Кстати, так США уже делали много раз в конце ХХ - начале XXI века. Почему бы нам не перенять хороший опыт? Замечу, что ЗРК С-400 может поражать самолеты почти над всем Черным морем.

Кто из европейцев летает там? Британские самолеты-разведчики RC-135W с генераторами инфракрасных помех на каждом из четырех двигателей для защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения. Однако от С-400 и наших истребителей это не защитит.

Разведчиков RC-135W в Англии всего шесть и получены они от США. Обслуживающий персонал на борту - 30 человек. Последнее время RC-135W сопровождают британские истребители "Тайфун", базирующиеся на острове Кипр, и французские "Миражи-2000". Сбить их несложно.

В случае ввода на Украину европейского "миротворческого" контингента оккупантов можно пугнуть, уничтожив над Черным морем спецзарядом разведчик RC-135W и два-четыре истребителя сопровождения. По деньгам все окупится. А радиус поражения спецзаряда ЗУР - до 1,5 километров. Взрыв спецзаряда на поле боя на Украине нанесет меньший финансовый ущерб НАТО, а главное, даст повод западной пропаганде болтать о тысячах невинных, погибших в результате взрыва. А тут кого объявить жертвами? Дюжину катранов?

Без американского "Fleet in being" европейцев следует бить "повсюду и везде", всеми имеющимися на вооружении средствами поражения.

В частности, на основании перевозки вооружений и подразделений миротворцев через Дунай, возможна постановка мин и полное разрушение мостов по всей длине речной границы с Украиной. В этом случае судоходство там прекратится полностью, что нанесет Европе ежемесячные многомиллиардные убытки. Кстати, в 1999-м в ходе бомбардировок Югославии были разрушены мосты через Дунай, и судоходство оказалось полностью блокировано почти на год.

Да, пострадает и непричастная к агрессии против РФ Венгрия. Однако после капитуляции Украины следует заставить Киев заплатить Будапешту за эти убытки. Кроме того, Венгрия сможет решить свои территориальные проблемы в Закарпатье.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741024800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Каждый пятый выпускник работает не по специальности: Спикер Сената высказался о необходимости системных изменений в области подготовки кадров
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам развития столицы и городов республиканского значения
- Кадровые перестановки
- Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз"
- "Свобода" и рейтинги
- Олжас Бектенов призвал предпринимателей уплатить справедливые суммы налогов в течение двух недель
- Государственный советник принял участие в работе VIII съезда Международного общества "Қазақ тілі"
- Сокращение материнской и младенческой смертности обсудили на выездном заседании комитета
- В Министерстве транспорта подвели итоги работы в 2024 году и обозначили планы на 2025 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  