Америка вне игры? Как Россия будет бить европейских "миротворцев", - Александр Широкорад

21:00 03.03.2025

Америка вне игры? Как Россия будет бить европейских "миротворцев"

Удары по самолетам-разведчикам и спутникам нанесут Британии с Францией непоправимый финансовый ущерб



Александр Широкорад



Предположим, США полностью отмежуются от конфликта на Украине. Варианты частичного отказа Вашингтона от помощи хунте нет смысла рассматривать, поскольку их тысячи.



Смогут ли европейские страны НАТО заместить поставки американского оружия и финансовые потоки из-за океана на Украину? Сейчас, по мнению зарубежных аналитиков, предоставленные Киеву Вашингтоном арсеналы составляют 40% имеющихся у ВСУ.



Если поднатужатся, то сумеют. Хотя будут серьезные проблемы с ЗРК "Пэтриот", боеприпасами для РСЗО и ствольной артиллерии, и т. д. Опять же вопрос, разрешит ли Трамп поставку ВСУ вооружений, производящихся в Европе по лицензии США.



Но повторяю, в принципе, худо-бедно Европа сможет компенсировать американские поставки денег и оружия на Украину. Так что, автор противоречит сам себе?



Знаменитый британский адмирал Нельсон любил говорить: Fleet in being. Смысловой перевод: "Флот самим своим присутствием без участия в бою серьезно влияет на исход войны и большую политику".



Яркий пример: 1870−1905 годах Российская империя, пусть с большими потерями, могла захватить Константинополь, сколько бы европейские страны ни помогали туркам деньгами и оружием.



Однако на Мальте все это время находился британский флот в составе 16 броненосцев, которые за 44 года, с 1870 по 1914 год, не сделали ни одного выстрела, хотя периодически совершали походы к берегам Османской империи.



Таким образом, "Fleet in being" своим присутствием решил главную внешнеполитическую проблему Англии - не дать русским царям сделать Константинополь своей южной столицей. А содержание британского флота на Мальте многократно окупилось передачей Турцией в 1878 году Англии острова Кипр. Повторяю: все без единого выстрела.



Космические аппараты и самолеты-разведчики США круглосуточно в режиме реального времени передают информацию не только в киевские штабы, но и в подразделения ВСУ уровня роты. Они же наводят на цели зенитные ракеты, морские и воздушные дроны ВСУ и т. д.



США ведут кибератаки против РФ. Это самый засекреченный сектор СВО. Тем не менее нетрудно догадаться, что кибератаки наносят существенный вред нашим Вооруженным Силам. Однако еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить операции против РФ.



В феврале 2022-го кибератаки вывели из строя украинскую частную спутниковую компанию связи Viasat. После этого ВСУ и гражданские службы незалежной перешли на систему Starlink, принадлежащую американской Space X, контролируемой Илоном Маском.



Терминалы Starlink в ВСУ стоят в ротах, на морских дронах и т. д. Без преувеличения Starlink произвел революцию в военном деле. Каждый солдат может знать все, что происходит на театре военных действий. Имеется в виду - то, что дозволяет знать командование ВСУ. Если Маск оставит Украину без Starlink, там наступит информационный хаос.



Могут ли европейские коммуникационные спутники заменить Starlink? Во-первых, они много хуже, в том числе менее устойчивы к помехам. А главное, за ними не стоит "Fleet in being".



Так что с европейскими коммуникационными спутниками РФ может бороться не только с помощью кибератак, но и воздействуя на них мощным лазерным и высокочастотным электромагнитным излучением и т. д. А особо ценные и дорогие аппараты можно сбивать средствами противоспутниковой обороны, которая, кстати, у европейцев отсутствует. Почему это ранее не делалось? Не хотели серьезного военного конфликта с США.



Десятки американских, британских и французских самолетов-разведчиков регулярно летают над Черным морем. Они не вторгаются в воздушное пространство России, но находятся от него на расстоянии нескольких десятков километров. Конечно, российские истребители создают определенные проблемы вражеским разведчикам. Но уничтожать их мешает тот же "Fleet in being".



Как только американцы перестанут летать над Черным морем, Россия может просто объявить его бесполетной зоной для военной авиации нечерноморских государств. Кстати, так США уже делали много раз в конце ХХ - начале XXI века. Почему бы нам не перенять хороший опыт? Замечу, что ЗРК С-400 может поражать самолеты почти над всем Черным морем.



Кто из европейцев летает там? Британские самолеты-разведчики RC-135W с генераторами инфракрасных помех на каждом из четырех двигателей для защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения. Однако от С-400 и наших истребителей это не защитит.



Разведчиков RC-135W в Англии всего шесть и получены они от США. Обслуживающий персонал на борту - 30 человек. Последнее время RC-135W сопровождают британские истребители "Тайфун", базирующиеся на острове Кипр, и французские "Миражи-2000". Сбить их несложно.



В случае ввода на Украину европейского "миротворческого" контингента оккупантов можно пугнуть, уничтожив над Черным морем спецзарядом разведчик RC-135W и два-четыре истребителя сопровождения. По деньгам все окупится. А радиус поражения спецзаряда ЗУР - до 1,5 километров. Взрыв спецзаряда на поле боя на Украине нанесет меньший финансовый ущерб НАТО, а главное, даст повод западной пропаганде болтать о тысячах невинных, погибших в результате взрыва. А тут кого объявить жертвами? Дюжину катранов?



Без американского "Fleet in being" европейцев следует бить "повсюду и везде", всеми имеющимися на вооружении средствами поражения.



В частности, на основании перевозки вооружений и подразделений миротворцев через Дунай, возможна постановка мин и полное разрушение мостов по всей длине речной границы с Украиной. В этом случае судоходство там прекратится полностью, что нанесет Европе ежемесячные многомиллиардные убытки. Кстати, в 1999-м в ходе бомбардировок Югославии были разрушены мосты через Дунай, и судоходство оказалось полностью блокировано почти на год.



Да, пострадает и непричастная к агрессии против РФ Венгрия. Однако после капитуляции Украины следует заставить Киев заплатить Будапешту за эти убытки. Кроме того, Венгрия сможет решить свои территориальные проблемы в Закарпатье.