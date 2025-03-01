ЦИК Таджикистана объявил предварительные результаты выборов в Парламент

21:06 03.03.2025

ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ - 2025. Центральная комиссия по выборам и референдумам объявила предварительные результаты выборов депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан



ДУШАНБЕ, 03.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня, 3 марта, Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана (ЦКВР) объявила предварительные результаты выборов депутатов в Парламент страны, которые состоялись вчера, 2 марта.



По данным ЦКВР, из общего числа избирателей 5 млн 522 тысячи 38 человек в выборах приняли участие 4 млн 712 тысяч 967 человек, что составило 85,3 %. Выборы считаются состоявшимися.



Как сообщил Председатель ЦКВР Бахтиер Худоерзода, сегодня на брифинге с участием представителей политических партий, международных наблюдателей и средств массовой информации в едином общереспубликанском избирательном округе по списку политических партий проголосовали в поддержку партий:

- Аграрная партия Таджикистана - 986 тысяч 887 человек, или 21 %,

- Демократическая партия Таджикистана - 237 тысяч 536 человек, или 5,1 %,

- Партия экономических реформ Таджикистана – 595 тысяч 281 человека, или 12,7 %,

- Социалистическая партия Таджикистана - 248 тысяч 64 человека, или 5,3 %,

- Народная Демократическая партия Таджикистана - 2 млн 435 тысяч 541 человек, или 51,9 %.

- Коммунистическая партия Таджикистана - 89 тысяч 738 человек, или 1,9 %, это меньше, чем 5 %, ввиду этого Компартия лишена депутатского мандата.



Было сообщено, что число голосов против списка всех политических партий составляет 50 тысяч 895 человек.



