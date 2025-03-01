|ЦИК Таджикистана объявил предварительные результаты выборов в Парламент
21:06 03.03.2025
ВЫБОРЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ - 2025. Центральная комиссия по выборам и референдумам объявила предварительные результаты выборов депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
ДУШАНБЕ, 03.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня, 3 марта, Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана (ЦКВР) объявила предварительные результаты выборов депутатов в Парламент страны, которые состоялись вчера, 2 марта.
По данным ЦКВР, из общего числа избирателей 5 млн 522 тысячи 38 человек в выборах приняли участие 4 млн 712 тысяч 967 человек, что составило 85,3 %. Выборы считаются состоявшимися.
Как сообщил Председатель ЦКВР Бахтиер Худоерзода, сегодня на брифинге с участием представителей политических партий, международных наблюдателей и средств массовой информации в едином общереспубликанском избирательном округе по списку политических партий проголосовали в поддержку партий:
- Аграрная партия Таджикистана - 986 тысяч 887 человек, или 21 %,
- Демократическая партия Таджикистана - 237 тысяч 536 человек, или 5,1 %,
- Партия экономических реформ Таджикистана – 595 тысяч 281 человека, или 12,7 %,
- Социалистическая партия Таджикистана - 248 тысяч 64 человека, или 5,3 %,
- Народная Демократическая партия Таджикистана - 2 млн 435 тысяч 541 человек, или 51,9 %.
- Коммунистическая партия Таджикистана - 89 тысяч 738 человек, или 1,9 %, это меньше, чем 5 %, ввиду этого Компартия лишена депутатского мандата.
Было сообщено, что число голосов против списка всех политических партий составляет 50 тысяч 895 человек.
"Согласно законодательству Таджикистана о выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Центральная комиссия по выборам и референдумам Республики Таджикистан объявляет, что политические партии, за которые проголосовали 5 % и более избирателей, принявших участие в выборах, получили соответствующее количество мандатов", - сказал Бахтиер Худоерзода.
Аграрная партия Таджикистана получила 5 депутатских мандатов, Демократическая партия Таджикистана- 1 депутатский мандат, Партия экономических реформ Таджикистана - 3 депутатских мандата, Социалистическая партия Таджикистана - 1 депутатский мандат, Народная Демократическая Партия Таджикистана с 51,9 % - 12 депутатских мандатов.
По словам Бахтиера Худоерзода, в результате состоявшихся выборов из политических партий в этом важном политическом мероприятии из списка кандидатов и из избирательных округов в целом представители шести политических партий были выбраны депутатами Маджлиси намояндагон.
"Таким образом, - отметил председатель ЦКВР, - выборы проводились открыто и прозрачно, на свободной и альтернативной основе, большинство избирателей приняли участие с осознанием высокой гражданской ответственности".
"Активное участие граждан в выборах является показателем повышения политической культуры общества и вклада славного народа Таджикистана в укрепление Государственной независимости, общественно-политической стабильности страны", - добавил он.