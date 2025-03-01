В Узбекистане по случаю Международного женского дня объявлена "Неделя уважения к женщине" с 3 по 10 марта

21:41 03.03.2025

В Узбекистане пройдет неделя "Уважение к женщинам"



С инициативой в честь Международного женского дня выступил Комитет по делам семьи и женщин.



В Узбекистане с 3 по 10 марта в честь Международного женского дня пройдет неделя "Уважение к женщине". Инициативу анонсировал Комитет по делам семьи и женщин.



Власти проведут медиаконкурсы и мероприятия по поддержке женщин, защите их прав и законных интересов, повышению их экономической, социальной и политической активности, обеспечению занятости, поощрению их к предпринимательской деятельности, оказанию социальной поддержки нуждающимся женщинам.



Женщинам, проработавшим в министерствах и ведомствах долгие годы, а также женщинам, включенным в "Женскую тетрадь" и "Молодежную тетрадь", представят льготный доступ к "Новому парку Узбекистана", а также к музеям, историческим объектам, памятникам, святыням и местам паломничества, театрам, концертам, кинотеатрам и развлекательным заведениям.



Планируется провести конкурс сочинений среди учащихся средних школ на тему "Мать – символ нашей семьи, источник любви". Пройдут также флешмобы и челленджи с участием молодежи на темы "Уважение к женщине – критерий добра и справедливости", "Мать – источник любви", "Я горжусь своей мамой" и "Мой вклад в развитие страны".



Под лозунгом "Всегда начеку!" будут организованы "медицинские автобусы", а нуждающиеся в социальной защите женщины в микрорайонах пройдут углубленные медицинские осмотры. Среди женщин, работающих в министерствах и ведомствах, под девизом "Спорт – источник красоты и здоровья" также пройдут соревнования.



Соревнования пройдут и среди поэтов, писателей и художников на темы "Цветок поэзии", "Магия пера", "Матери - это честь" и "Национальный танец - светлая ценность". Встречи-диалоги на тему "Вышивки мужества" пройдут в министерствах и ведомствах, на предприятиях и в организациях с участием женщин.



Женщины с лидерским потенциалом, а также ведущие предпринимательницы организуют в своих районах встречи-диалоги с безработными женщинами, включенными в "Женскую тетрадь", и женщинами, желающими заняться предпринимательством.



Под лозунгом "Узбекистан – наш общий дом" в кварталах пройдут культурно-просветительские мероприятия с участием женщин разных национальностей. В регионах пройдут духовно-просветительские мероприятия на тему "Роль женщин в построении нового Узбекистана".



Будут организованы различные мероприятия, мастер-классы, обучающие семинары с участием членов движения "Умные женщины" и общественного совета "Женское образование", - говорится в сообщении.



В 2025 году Республиканская комиссия представит к награде "Достойная женщина" 331 жительницу Узбекистана. Нагрудный знак выдается за активность в жизни общества и государства, достойный вклад в формирование и укрепление благополучия семей, охрану материнства и детства.