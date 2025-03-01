Иранский анимационный фильм получил "Оскар"

21:48 03.03.2025

Тегеран, 3 марта, ИРНА – На 97-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии "Оскар", которая состоялась ранним утром в понедельник, иранский короткометражный анимационный фильм "Длинная тень кипариса" был удостоен награды за 2025 год.



На этой церемонии вручения премии "Оскар" иранский короткометражный анимационный фильм "Длинная тень кипариса", созданный Хосейном Молайеми и Ширином Сохани, получил награду за лучший короткометражный анимационный фильм.



