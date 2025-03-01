 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Монголии обсудили вторжения беспилотников на территорию аэропортов
00:10 04.03.2025

ACI предупреждает аэропорты об атаках на наземной территории и вторжениях беспилотников...

Международный совет аэропортов Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока (ACI APAC & MID) подчеркнул насущные проблемы безопасности, с которыми сталкиваются аэропорты при смягчении наземных атак и вторжений дронов на девятом ежегодном техническом и эксплуатационном совещании (ATOM) Программы сотрудничества по авиационной безопасности – Азиатско-Тихоокеанский регион (CASP-AP). Мероприятие, состоявшееся в Улан-Баторе, Монголия, было организовано Управлением гражданской авиации Монголии.

CASP-AP, инициатива Международной организации гражданской авиации (ИКАО), призвана оказывать техническую помощь государствам Азиатско-Тихоокеанского региона с целью повышения и внедрения соответствия требованиям авиационной безопасности. Двухдневная встреча собрала более 40 представителей из разных государств и отраслевых ассоциаций для обсуждения инициатив по обучению и наращиванию потенциала в области авиационной безопасности, а также приоритетных направлений для CASP-AP в предстоящем году.

Призыв к сотрудничеству

Представляя ACI APAC & MID, Гари Леунг, старший менеджер по безопасности и содействию, обрисовал растущие угрозы, создаваемые наземными атаками и вторжениями дронов. Он призвал к более тесному сотрудничеству между операторами аэропортов и государственными регуляторами для улучшения структур безопасности и механизмов реагирования.

Атаки на наземной территории

Безопасность на наземной территории остается критической проблемой из-за сложностей управления большими толпами, ограничений проектирования инфраструктуры и координации между многочисленными заинтересованными сторонами во время чрезвычайных ситуаций. Кроме того, неадекватные меры по смягчению последствий взрывов продолжают представлять опасность для общественных зон в помещениях аэропорта.

Бродячие дроны

Вторжения дронов представляют собой еще одну растущую проблему для операторов аэропортов. Поскольку дроны становятся все более доступными, несанкционированные вторжения стали почти неизбежным явлением. Ленг сослался на инцидент в аэропорту Гатвик в 2018 году, из-за которого аэропорт был закрыт на несколько дней, что привело к масштабным сбоям в работе и финансовым потерям.

Последние данные ACI APAC & MID показывают, что многие региональные аэропорты сообщали о подобных несанкционированных инцидентах с дронами, некоторые из которых привели к сбоям в работе. Хотя существуют технологии обнаружения и перехвата дронов, Региональный комитет по авиационной безопасности ACI APAC & MID (RASC) пришел к выводу, что ни одна технология не способна полностью устранить угрозу. Региональный офис продолжает работать с аэропортами через RASC, чтобы изучать и совершенствовать стратегии борьбы с дронами.

Международный совет аэропортов (ACI) Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, представляющий 624 аэропорта из 47 стран и территорий, подчеркнул необходимость решения общих проблем и приоритетов в области безопасности.

Проведение ежегодной конференции ИКАО в Монголии предоставит сотрудникам служб безопасности возможность принять участие в тренинге по Программе сотрудничества в области безопасности гражданской авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ознакомиться с международным опытом, обменяться мнениями с участвующими делегатами, определить текущий уровень безопасности гражданской авиации в Монголии, а также получить соответствующие рекомендации и указания от международных экспертов.

Татар С.Майдар

Источник - MiddleAsianNews
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741036200


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