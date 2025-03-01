 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мир угодил в долговую яму, Или почему "развивающиеся" страны не развиваются, - Сергей Васильковский
00:28 04.03.2025

Мир угодил в долговую яму: за банкет платит слабейший
Аналитик Васильковский: развивающиеся страны платят по долгам мировых лидеров

Сергей Васильковский
Руководитель направления аналитики Института экономики роста им. П.А. Столыпина

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Рассуждения о государственном долге всегда вызывают вопрос – а кому, собственно, могут быть должны страны? Особенно самые богатые – такие, как США или страны Европы.

Между тем, проблема мирового государственного долга находится на очень высоком уровне. Сейчас он превышает уже 100 трлн доларов США, или 93% мирового валового внутреннего продукта, а к 2030 году приблизится к 100% ВВП. Это на 10 процентных пунктов ВВП выше, чем в 2019 году, то есть до пандемии.

Хотя ситуация и неоднородна (в двух третях стран ожидается стабилизация или снижение государственного долга), в "Бюджетном вестнике" Международного валютного фонда было сказано, что в будущем уровень госдолга может даже превысить существующие прогнозы. А для его стабилизации или сокращения с высокой вероятностью потребуются гораздо более значительные бюджетные корректировки, чем прогнозируется в настоящее время.

Страны должны противостоять долговым рискам уже сейчас – с помощью тщательно разработанной налогово-бюджетной политики, которая обеспечивает защиту экономического роста и уязвимых домашних хозяйств, и одновременно пользуясь циклом смягчения денежно-кредитной политики.

Если такие крупные бюджетные корректировки не будут должным образом выверены, они повлекут за собой большие потери объема производства, в первую очередь – за счет сокращения совокупного спроса. И, как следствие, могут нанести ущерб уязвимым группам населения и привести к росту неравенства.

Особо плачевное положение у развивающегося мира. Госдолг развивающихся стран растет в два раза быстрее c 2010 года (29 трлн долларов в 2024), чем у развитых. Страны, в которых проживает 3,3 миллиарда человек, тратят на долги больше, чем на здравоохранение и школы.

Это не может не вызывать опасений. Кому мы так должны если не самим себе? Кто создал государства, которые берут в долг?

Самый крупный держатель государственного долга в мире – США. На них приходится более трети госдолга. Отчасти Штаты должны самим себе. Например, у некоторых американских ведомств скапливаются излишки денег, и они инвестируют их в облигации казначейства. Иностранные держатели американского госдолга - это лишь четверть от его объемов.

Самый крупный иностранный держатель госдолга США - это Япония с 1,2 трлн, или 3,98% от всего объема. Следом идет КНР с 0,971 трлн, или 3,1% от всего объема. Остальные держатели американского госдолга - это паевые инвестиционные фонды, кредитно-финансовые учреждения, например банки, штаты и местные правительства в США, пенсионные фонды, страховые компании и обычные граждане. 30% приходится на иностранных заемщиков.

Выходит, что долг обеспечен в какой-то степени самими же людьми? В развитых странах так. Государство должно людям, а люди государству? С одной стороны, это абсурд. С другой же, ситуация, когда руку руку моет. Вы прекрасный заемщик (который отдает) и никуда не уедете с этой территории. Почему бы вам не дать в долг? Тем более что вы здесь навсегда, у вас благие цели и прекрасные институты.

Еще часть долга обеспечено за счет дефицитного торгового баланса, печатаются доллары, на них покупаются товары, потом эти "зарубежные" доллары вкладываются во внешний долг США другими странами.

И развитые страны свои проблемы решают. Этот кругооборот долга не критичен, пока можно размывать его по миру, пока население и остальные игроки согласны. Но происходит это во-многом за счет развивающегося мира, который в долгах просто утопает. И пока пирамида существует, ситуация не поменяется.

В итоге получается, что наш весь мировой долг обеспечен нашим же долгосрочным присутствием на этой планете. Государства должны зачастую своим же людям. И берут в залог у будущих поколений или просто у своего будущего. Мы должны всегда прежде всего самим себе. И берем в заем под свой труд будущего. Та же схема существует у государств. Только масштабы тут побольше.

Источник - ПРАЙМ
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