В ответ на санкции Токио Россия ввела запрет на въезд главе МИД Японии Такэси Ивая. Пожизненный

00:50 04.03.2025

Россия ввела пожизненный запрет на въезд главе МИД Японии Такэси Ивая



Tекст: Дарья Григоренко



Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио, сообщила пресс-служба российского МИД.



Россия объявила о введении меры в виде запрета на въезд для девяти граждан Японии, включая министра иностранных дел страны Такэси Ивая, уточнили в ведомстве. В сообщении Министерства иностранных дел РФ отмечается, что решение о бессрочном запрете на въезд было принято в ответ на так называемые санкционные действия официального Токио.



Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.



Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в программной речи перед парламентом озвучил намерение поддерживать Украину и усиливать санкции против России. При этом он заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией.



