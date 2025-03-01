|В ответ на санкции Токио Россия ввела запрет на въезд главе МИД Японии Такэси Ивая. Пожизненный
00:50 04.03.2025
Россия ввела пожизненный запрет на въезд главе МИД Японии Такэси Ивая
Tекст: Дарья Григоренко
Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио, сообщила пресс-служба российского МИД.
Россия объявила о введении меры в виде запрета на въезд для девяти граждан Японии, включая министра иностранных дел страны Такэси Ивая, уточнили в ведомстве. В сообщении Министерства иностранных дел РФ отмечается, что решение о бессрочном запрете на въезд было принято в ответ на так называемые санкционные действия официального Токио.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Сигэру Исиба в программной речи перед парламентом озвучил намерение поддерживать Украину и усиливать санкции против России. При этом он заявил о стремлении заключить мирный договор с Россией.