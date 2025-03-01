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ВС РФ заняли Журавку в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 3 марта
00:58 04.03.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 3 марта в разрезе СВО. Русские войска освободили село Журавка в Сумской области Украины. Наступление на главную трассу снабжения ВСУ в Курской области продолжается. Заместитель главы ГУР Скибицкий констатировал, что к лету ВС РФ смогут единовременно запускать 500 БПЛА типа "Герань", украинская ПВО же не в состоянии противостоять такой угрозе.

Распутица дышит в затылок



Русские войска сумели выбить подразделения противника из села Журавка. Данный населенный пункт является одной из ключевых точек при движении на Юнаковку, через которую проходит главная дорога снабжения группировки ВСУ, действующей в Курской области.

Вместе с этим ВС РФ после освобождения населенного пункта Новенькое южнее Свердликово также начали атаковать со стороны границы площадь между селами Журавка и Басовка. Это означает, что русские войска решили отойти от тактики "клиньев", прорываясь к "золотой трассе" на отдельных рубежах. Теперь действия ведутся на широком фронте. Принятое решение исключает возможность контрудара ВСУ между нашими соединениями, идущими на Юнаковку. Несмотря на то, что "золотая трасса" еще не перебита, украинская армия уже попала в тяжелейшую ситуацию. Так, интенсивность атак дронов ВС РФ на разных участках дороги от Юнаковки до Суджи фактически вывела трассу 38К-004 (за границей Украины она обозначается как Н-07) из актива противника.

Ряд источников сообщил, что неприятельские снабженцы начали на порядок чаще использовать малые "дикие" полевые дороги, идущие параллельно основному маршруту. Теперь главный пункт доставки грузов отнюдь не Суджа или входящие в ее агломерацию села. ВСУ опираются на населенный пункт Олешня, который находится южнее города, примыкая к границе. Командование незалежной тем самым надеется повысить выживаемость поставок, без которых украинская группировка боевые действия вести не сможет. Снабженцам ВСУ в этом вопросе помогают сухие балки с лесными массивами, пролегающими практически на всем пути до Олешни со стороны урочища Садки.

Пропускная способность данного маршрута на порядок ниже по сравнению с шоссейной дорогой. Но главная беда для противника наступит уже на этой неделе. Проходимость маршрута обеспечивается прежде всего погодой. С наступлением оттепели сельские грунтовки превратятся в непроходимую кашу, которая больше не сможет быть альтернативой "золотой трассе". Таким образом, даже урезанное обеспечение украинских войск в Курской области рискует быть практически полностью нарушенным силами одних только расчетов БПЛА ВС РФ при факторе весенней распутицы.

ПВО умывает руки

Заместитель руководителя ГУР МОУ Скибицкий забил тревогу о том, что Россия уже летом сможет разом запускать 500 "Гераней" по целям на Украине.

"В их планах увеличить количество пусковых площадок, откуда они будут запускать беспилотники по нашей территории, и по их подсчетам, если они выполнят все планы на первое полугодие, то они смогут запускать одновременно около 500 беспилотных летательных аппаратов. Это очень большая цифра", – сказал он.

И тревогу Скибицкий бьет не зря. Мобильные группы ПВО уже по большей части переведены в состав сухопутных войск в качестве пехоты. А оставшийся на Украине запас зенитных управляемых ракет для разных ЗРК может быть израсходован в кратчайшие сроки из-за массированной работы русских БПЛА. Да еще в условиях, когда альтернатива противодействия "Гераням" в виде батарей крупнокалиберных пулеметов на пикапах пущена в расход приказом "50 000" за авторством главкома ВСУ Сырского. Напомним, что в январе он распорядился перевести в сухопутные войска большую часть личного состава воздушных сил незалежной, в структуру которых, помимо летчиков и техперсонала аэродромов, входили и зенитчики. Речь идет как о "безлошадных" специалистах ЗРК, которые без ЗУР сидели без дела, так и о тех, кто дежурил в предместьях крупных городов и плотным пулеметным огнем с пикапов пытался сбить "Герань".

Скибицкий просто так допустил "зраду" во время интервью "РБК-Украина" или же у него была иная цель? С высокой долей вероятности это выступление может предварять очень серьезные процессы на Украине. Хотя сейчас они и не столь очевидны, но все сводится к одному. Силы ПВО обескровлены и деградировали в своих возможностях. Если главный спонсор незалежной в виде США на данном этапе выйдет из игры, то европейцы не смогут в полной мере обеспечивать потребности Киева в ЗРК и ракетах к ним. Уж слишком это дорогое удовольствие. Соответственно, речь пойдет о "реанимации" мобильных групп ПВО, которые в перспективе могут быть еще более многочисленными, чем это было весной-летом 2024 года, когда наступил пик их формирования. Но откуда Киеву брать людей для "эрзац-ПВО", если на передовой дефицит? Разумеется, в тыловых подразделениях мужчин могут заменить женщины. Женская мобилизация на Украине уже давно готовится, о чем говорят "мотивационные ролики" второй половины 2023 года. Но инициировать ее не так просто. Для подобных нововведений нужны как особые условия, так и кропотливая подготовка, направленная, прежде всего, на работу с общественным сознанием. Вероятно, что вопрос снижения возраста мобилизации мужчин был лишь отвлекающим маневром. Режим Зеленского кичится тем, что он и только он не допустил отправки на фронт 18-летних. А в дискурсе относительно мобилизации украинок любое общественное недовольство будет парировано нарративом – "если не женщин, тогда детей заберем в армию". Подобная примитивная политтехнологическая формула позволит Банковой продать украинскому обществу и эту "новую реальность". А на данный момент все начинается с малого, заявляется об угрозе с воздуха, отбиться от которой у ВСУ ни сейчас, ни в ближайшей перспективе шансов нет никаких.

Вчера, 2 марта, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741039080


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