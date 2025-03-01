ВС РФ заняли Журавку в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 3 марта

00:58 04.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 марта в разрезе СВО. Русские войска освободили село Журавка в Сумской области Украины. Наступление на главную трассу снабжения ВСУ в Курской области продолжается. Заместитель главы ГУР Скибицкий констатировал, что к лету ВС РФ смогут единовременно запускать 500 БПЛА типа "Герань", украинская ПВО же не в состоянии противостоять такой угрозе.



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