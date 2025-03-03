Китайская компания построит в Янгиюле завод, который будет перерабатывать мусор и производить электроэнергию

01:22 04.03.2025

3 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Янгиюле появится мусороперерабатывающий завод, который за счет сжигания отходов будет производить электроэнергию. Его построит китайская Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology.



Меморандум о сотрудничестве был подписан в ходе деловой поездки делегации хокимията Ташкентской области в КНР. На начальном этапе объект будет способен перерабатывать 800 тонн отходов в день, в будущем его мощности увеличатся до 4 тысяч тонн.



Стоимость первой стадии проекта составит 120 миллионов долларов, всего зарубежная компания готова инвестировать 400 миллионов долларов.



Напомним, что заводы по переработке бытовых отходов при участии зарубежных инвесторов построят по всему Узбекистану. Об этом стало известно в октябре прошлого года.