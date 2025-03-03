 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 04.03.2025
02:31  Грядущий юбилей ООН может совпасть с ее кончиной, - Валентин Катасонов
02:17  Тайны цыганского гипноза: как мошенники пролезают к вам в голову
02:07  Президент Казахстана подписал закон "Об особом статусе города Туркестана"
01:45  Кыргызстан. Переход на 12-летнее школьное образование будет провалом, заявила депутат ЖК
01:22  Китайская компания построит в Янгиюле завод, который будет перерабатывать мусор и производить электроэнергию
00:58  ВС РФ заняли Журавку в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 3 марта
00:55  Под многовекторной Турцией зашатались сразу все стулья, - Игорь Перминов
00:50  В ответ на санкции Токио Россия ввела запрет на въезд главе МИД Японии Такэси Ивая. Пожизненный
00:28  Мир угодил в долговую яму, Или почему "развивающиеся" страны не развиваются, - Сергей Васильковский
00:10  В Монголии обсудили вторжения беспилотников на территорию аэропортов
Понедельник, 03.03.2025
21:48  Иранский анимационный фильм получил "Оскар"
21:41  В Узбекистане по случаю Международного женского дня объявлена "Неделя уважения к женщине" с 3 по 10 марта
21:06  ЦИК Таджикистана объявил предварительные результаты выборов в Парламент
21:00  Америка вне игры? Как Россия будет бить европейских "миротворцев", - Александр Широкорад
20:41  Нацбанк Казахстана возобновляет покупку долларов в портфель Пенсионного фонда
20:27  Какие международные организации могут покинуть США? Страсти вокруг ВТО накаляются, - Валентин Катасонов
20:24  Ресурсы - все, демократия - ничто! У Евросоюза абсолютно прагматичный интерес к Центральной Азии, - Виктория Панфилова
20:12  Первая изданная на русском языке монография об арабах, - П.В.Густерин
17:11  В России сервисом по самозапрету на кредиты за 2 дня его работы воспользовались почти 2 миллиона человек
17:03  Казахстан. Хищение бюджетных средств вменяет генпрокуратура старшему из клана Нигматулиных
16:56  Налоговая служба Кыргызстана изучает опыт Чехии и Эстонии в сфере цифровизации
16:48  Афганистан и Узбекистан провели торговый форум в Термезе
16:37  Миссия наблюдателей из Китая: выборы в Таджикистане прошли демократично и прозрачно
16:35  Главой МВД Узбекистана назначен Азиз Ташпулатов бывший начальником ГУВД Ташкента
16:29  Инфляция в Узбекистане: годовой рост цен превысил 10 %
16:23  КНБ Кыргызстана высказался против перехода на 12-летнее школьное образование
16:20  20 20 300 618 человек - численность населения Казахстана на 1 февраля 2025 года
16:15  "Русское такси": Сказки - народу, деньги - олигархам
16:13  Британская разведка: ВС РФ готовят наступление на Одессу и Харьков
08:33  Глава Нацбанка Кыргызстана Мелис Тургунбаев: Рекорды и стабильность в условиях внешнего давления
08:25  Узбекистана впервые назначил посла на Мальте Абат Файзуллаев
08:21  "Нас отдали Путину!" Как Лондон выкинул прибалтов из "друзей Украины"
08:20  В Казахстане задержаны должностные лица Центра судебных экспертиз по факту хищения более 2 млрд бюджетных тенге
08:03  Пакистанский астронавт отправится на китайскую космическую станцию
07:45  Фон дер Ляйен предложила превратить Украину в "щетинистую свинью"
07:35  ЦБ России предложит обязать банки выявлять сотрудников-кротов - пособников аферистов
07:26  Китайские эксперты о конкуренции США и КНР во второй срок правления Трампа
06:30  ФСБ предотвратила убийство Крымского митрополита Тихона, готовившееся спецслужбами Украины
00:01  Саммит лидеров ЕС в Лондоне: "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус!.. "
Воскресенье, 02.03.2025
23:57  Трамп и Зеленский поскандалили в Белом доме на глазах у всего мира – итоговая сводка Readovka за неделю
22:52  Забиулла Моджахед: Европа заинтересована в отношениях с Афганистаном, но у нее какие-то деликатные проблемы с Америкой
20:20  Специально для RT: Лондон принял у Вашингтона Зеленского как эстафетную палочку
19:28  Министру экономики и финансов Ирана объявили импичмент за обесценивание национальной валюты
18:12  Европа требует продолжения банкета в виде войны. План введения "миротворцев" на Украину - это наглость, - Сергей Лавров
17:21  Американский империализм при Дональде Трампе: старые песни на новый лад? - Юрий Кузнецов
17:00  El Mundo: Встретили по одежке. Нападение на Зеленского в Белом доме было спланировано...
16:17  Спецслужбы англосаксов накрыли наркопаутиной Европу, - Олег Розанов
15:42  ЦИК Таджикистана признал выборы в парламент состоявшимися, явка на 12:00 составила 59%
13:27  Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 55% голосов и стал президентом Абхазии
06:15  Под Москвой начали решать проблему миграции по опыту Дубая
06:10  Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США
Суббота, 01.03.2025
23:04  Японский дипломат: "Сейчас нам лучше затаиться и не привлекать к себе особого внимания громкими словами"
22:01  Продавцы фальшивого патриотизма. Кто такие крайне правые и почему их победы не сулят ничего хорошего, - Сергей Кожемякин
19:28  Казахстан значительно повышает стоимость транзита по железной дороге: критическое влияние на импорт Кыргызстана
18:23  Посол России в Италии А.В.Парамонов: "Есть ли альтернатива столкновению с ЕС?"
15:00  Посольство Узбекистана в России приглашает мигрантов на строительство "Нового Ташкента"
14:13  Специально для RT: Прилюдно унизив Зеленского, Трамп послал "черную метку" всем своим противникам
13:59  Госдолг Узбекистана в 2024 году вырос на $5,3 млрд и превысил $40 млрд
13:55  Ушел из жизни таджикский филолог-востоковед Азим Байзоев
13:48  "Вежливые люди" Сталина: Синьцзянские приключения чекистов Казахстана
13:41  Spot: В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс Temu
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Китайская компания построит в Янгиюле завод, который будет перерабатывать мусор и производить электроэнергию
01:22 04.03.2025

3 марта 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Янгиюле появится мусороперерабатывающий завод, который за счет сжигания отходов будет производить электроэнергию. Его построит китайская Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology.

Меморандум о сотрудничестве был подписан в ходе деловой поездки делегации хокимията Ташкентской области в КНР. На начальном этапе объект будет способен перерабатывать 800 тонн отходов в день, в будущем его мощности увеличатся до 4 тысяч тонн.

Стоимость первой стадии проекта составит 120 миллионов долларов, всего зарубежная компания готова инвестировать 400 миллионов долларов.

Напомним, что заводы по переработке бытовых отходов при участии зарубежных инвесторов построят по всему Узбекистану. Об этом стало известно в октябре прошлого года.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741040520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Каждый пятый выпускник работает не по специальности: Спикер Сената высказался о необходимости системных изменений в области подготовки кадров
- Мажилис рассмотрит поправки по вопросам развития столицы и городов республиканского значения
- Кадровые перестановки
- Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание диалоговой платформы "Казахстан-Евросоюз"
- "Свобода" и рейтинги
- Олжас Бектенов призвал предпринимателей уплатить справедливые суммы налогов в течение двух недель
- Государственный советник принял участие в работе VIII съезда Международного общества "Қазақ тілі"
- Сокращение материнской и младенческой смертности обсудили на выездном заседании комитета
- В Министерстве транспорта подвели итоги работы в 2024 году и обозначили планы на 2025 год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  