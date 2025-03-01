 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан. Переход на 12-летнее школьное образование будет провалом, заявила депутат ЖК
01:45 04.03.2025

Переход на 12-летнее школьное образование будет провалом, заявила депутат ЖК

БИШКЕК, 3 мар - Sputnik. Переход на 12-летнее образование в Кыргызстане будет провалом, заявила депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева.

На заседании парламентского комитета по социальной политике она отметила, что лучше перейти на 10-летнее обучение.

"Страна не готова к переходу на 12-летнее образование. В ближайшее время вы не сможете перейти. Минобразования надеялось на помощь USAID, но американское агентство закрыло 22 из 24 проектов. 12-летнее обучение будет провалом. Поэтому я говорила, что весь народ против, давайте лучше перейдем на 10-летнее образование, как в СССР. Минобразования нам говорит о Сингапуре и Малайзии. Посмотрим, чего они достигнут с этой романтикой. Ваша цель - получение грантов. Образование - не игрушка, вы почти разрушили систему", - сказала Талиева, обращаясь к замминистра образования Надире Джусупбековой.

Ранее кабмин утвердил концепцию перехода на 12-летнее обучение, которая будет поэтапно внедряться несколько лет. Он включает подготовку и переподготовку учителей, создание и адаптацию учебных стандартов и программ, обновление инфраструктуры школ. Власти считают, что это позволит сформировать более гибкую, инклюзивную и инновационную систему образования.

Источник - Sputnik
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