|Президент Казахстана подписал закон "Об особом статусе города Туркестана"
02:07 04.03.2025
Токаев утвердил особый статус Туркестана
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Отмечается, что законом закреплен особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.
Документ предусматривает:
- сохранение историко-культурного наследия – защиту мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и других памятников;
- регулирование археологических и реставрационных работ;
- возрождение историко-культурного наследия и национального ремесленничества;
- запрет на застройку – ограничения по высоте и стилю зданий в охранной зоне;
- создание археологического резервата;
- создание комфортной среды: доступная инфраструктура для людей с инвалидностью и инклюзивный туризм;
- единый стиль города – внедрение дизайн-кода для сохранения архитектурного облика;
- расширение полномочий акимата и маслихата для эффективного управления и контроля;
- государственная поддержка ремесленников и регулирование транзитного транспорта;
- сохранение исторической идентичности города при одновременном развитии туризма и улучшении качества жизни.
Напомним, 13 февраля в Сенате одобрили сразу два законопроекта, связанных с Туркестаном: "Об особом статусе города Туркестана" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом".
Тогда сообщалось, что закон "Об особом статусе города Туркестана" направлен на эффективное управление, сохранение историко-культурного наследия и развитие национального ремесленничества. Вокруг мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи будет запрещено строительство объектов выше 7 метров и объектов, не соответствующих архитектурному стилю.
Маслихат Туркестана наделят компетенциями по утверждению градостроительного регламента и дизайн-кода, правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования, порядка использования региональной символики.
Акимат Туркестана будет осуществлять государственный контроль в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия на территории города, координировать деятельность по созданию и развитию национального ремесленничества Туркестана и его инфраструктуры, возмещать часть затрат мастеров в сфере национального ремесленничества Туркестана за счет средств местного бюджета.
Акимат Туркестанской области наделяется компетенциями согласовывать схемы и порядок движения транзитного автомобильного транспорта через территорию Туркестана.