Президент Казахстана подписал закон "Об особом статусе города Туркестана"

02:07 04.03.2025

Токаев утвердил особый статус Туркестана



Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об особом статусе города Туркестана", передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отмечается, что законом закреплен особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.



Документ предусматривает:



- сохранение историко-культурного наследия – защиту мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и других памятников;

- регулирование археологических и реставрационных работ;

- возрождение историко-культурного наследия и национального ремесленничества;

- запрет на застройку – ограничения по высоте и стилю зданий в охранной зоне;

- создание археологического резервата;

- создание комфортной среды: доступная инфраструктура для людей с инвалидностью и инклюзивный туризм;

- единый стиль города – внедрение дизайн-кода для сохранения архитектурного облика;

- расширение полномочий акимата и маслихата для эффективного управления и контроля;

- государственная поддержка ремесленников и регулирование транзитного транспорта;

- сохранение исторической идентичности города при одновременном развитии туризма и улучшении качества жизни.



