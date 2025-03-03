Грядущий юбилей ООН может совпасть с ее кончиной, - Валентин Катасонов

02:31 04.03.2025 Грядущий юбилей ООН может совпасть с ее кончиной



Валентин Катасонов

03.03.2025



Восемьдесят лет назад был заложен фундамент послевоенного мирового порядка. Он закладывался прежде всего на Ялтинской и Потсдамской международных конференциях 1945 года. Но большую значимость имела также международная конференция в Сан-Франциско, которая проходила с 25 апреля по 26 июня 1945 года.



В ней участвовали 50 государств. В повестке дня той конференции был один-единственный вопрос: создание международной организации по обеспечению мира и безопасности в послевоенном мире. Она должна была стать преемницей Лиги наций, которая была учреждена после первой мировой войны на Парижской конференции 1919 года.



Лига наций призвана была стать важным элементом послевоенного мирового порядка - Версальско-Вашингтонская системы международных отношений (ее основы были заложены Версальским мирным договором 1919 года, договорами с союзниками Германии, а также соглашениями, заключенными на Вашингтонской конференции 1921-1922 гг.)



Дееспособность Лиги наций оказалась очень ограниченной. Он окончательно себя дискредитировала, не сумев предотвратить Вторую мировую войну. В годы войны она существовала только на бумаге. На конференции в Сан-Франциско были признаны все недостатки Лиги наций, которые должны быть учтены при создании организации-преемницы (прежде всего ее устава). Преемница получила название "Организация объединенных наций" (ООН).



Датой официального образования ООН считается 24 октября 1945 г. В этот день вступил в силу Устав ООН, подписанный США, СССР, Великобританией, Францией, Китаем и другими государствами. В Уставе Организации были зафиксированы основополагающие международно-правовые нормы: принцип суверенного равенства государств, принцип территориальной целостности, право народов на самоопределение, принцип невмешательства во внутренние дела государств, обязательность решений Совета Безопасности для всех стран-членов и т.д.



Лига наций де-факто просуществовала менее двух десятков лет. ООН оказалась на ее фоне гораздо более жизнеспособной. В этом году исполняется круглая дата - 80 лет с момента рождения ООН. Конечно, за истекшие десятилетия в работе ООН было много сложностей, острых конфликтов, откровенных нарушений устава отдельными странами-членам, казалось бы, совсем тупиков ситуаций. Была даже попытка одного государства выйти из ООН. Речь идет о такой попытке, предпринятой в 1965 году Индонезией (правда, спустя несколько месяцев Индонезия вернулась в ООН, и эту скандальную историю в ООН не любят вспоминать).



Трудно отрицать, что миротворческий потенциал ООН значительно поиссяк в нынешнем столетии. Особенно по причине ослабления роли нашей страны в деятельности организации (после распада СССР). Чем-то сегодняшняя ООН напоминает Лигу наций 1930-х годов, которая в своих бесконечных резолюциях лишь фиксировала приближение большой войны.



Тем не менее, еще в начале нынешнего года никто не задумывался о том, что ООН также "смертна", как и Лига наций. Нынешний Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в этом году в своих выступлениях уже несколько раз напомнил о грядущем юбилее ООН. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке запланировано проведение целого ряда торжественных мероприятий, посвященных круглой дате (прежде всего, 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая должна начаться 9 сентября 2025 года).



К юбилею ООН готовятся и страны-члены. Так, помощник главы российского государства Юрий Ушаков 21 января, сообщая журналистам о переговорах между президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, сказал: "Отмечалось, что Россия и Китай как страны - учредители ООН в текущем году намерены достойно отметить 80-летие создания ООН. Россия и Китай руководствуются принципами, которые закладывались в основу деятельности организации и зафиксированы в Уставе ООН".



Но уже в феврале в мировых СМИ появились сообщения, из которых следует, что ООН в свой юбилейный год может скончаться или, по крайней мере, войти в состояние комы.



Причиной такого алармизма стало подписание 4 февраля американским президентом Трампом указа, предписывающего проведение всесторонней проверки участия США в Организации Объединенных Наций и подготовку предложений по финансированию (точнее, прекращению финансирования) Соединенными Штатами этой организации. Особо в указе отмечена входящая в систему ООН организация ЮНЕСКО. "Я всегда считал, что у ООН огромный потенциал, - сказал г-н Трамп перед подписанием указа в Овальном кабинете, - ООН не реализует свой потенциал. Если честно, ею управляют не очень хорошо. Они не делают свою работу".



Помощник президента по вопросам национальной безопасности Уилл Шарф, присутствовавший на процедуре подписания, заявил об "антиамериканской предвзятости" ООН. Передавая бумагу указа Трампу для подписания, Шарф перед камерами сказал, что документ был подготовлен по причине "огромного неравенства и различий в финансировании между странами". Что Трамп посчитал "крайне несправедливыми по отношению к США".



Указ предусматривает, что ревизия должна быть проведена в течение полугода. Получается, что завершена она будет в июле 2025 года, накануне юбилейной сессии ГА ООН. Хотя в указе используются слова "пересмотр", "проверка", "ревизия" (участия США в ООН), однако многие считают, что это чревато радикальным сворачиванием участия США в деятельности ООН. Впрочем, достаточно определенно говорится о том, что США выйдут из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), а также Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Еще до этого Трампом 20 января (сразу же после процедуры инаугурации) был подписан указ о выходе США из ВОЗ.



Подписание 37-м президентом США упомянутых указов стало поводом вспомнить, что Трамп вообще-то уже давно с подозрением относится к ООН. Оказывается, еще во время своего первого пребывания в Белом доме Трамп уже пытался дистанцироваться от некоторых институтов ООН. Еще в январе 2017 года, через несколько дней после своей первой инагурации Трамп обещал сократить финансирование ООН и ряда других международных организаций. В октябре 2017 года он принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, в июне 2018 года - из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), в июле 2020 года - из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Правда, когда Джо Байден сменил Трампа в Белом доме, то он отменил выход США из указанных институтов ООН. И вот теперь вновь принимается решение о выходе.



Кстати, в первый день пребывания Трампа в Белом доме был также подписан указ о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Напомню, что это соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже. Наблюдатели тогда отметили, что выход из Парижского соглашения - первый шаг в ожидаемой длинной череде выходов США из разных международных соглашений и конвенций, которые инициировались Организацией Объединенных Наций. Трамп на протяжении многих лет повторял и продолжает повторять, что он предпочитает двусторонние соглашения с другими странами, а многосторонние соглашения ущемляют свободу и суверенитет Америки.



Значимым для выхода из ООН или радикального сворачивания членства в организации является также аргумент финансовый. В американских СМИ сегодня фигурирует цифра 18 млрд долларов. Столько США внесли в ООН в 2022 году. А это треть всего бюджета организации. Америка, конечно, богатая страна. Но эта доля никак не соответствует доле США в мировом валовом внутреннем продукте. По оценкам МВФ, она составляет около 15 процентов.



У Вашингтона есть еще один любопытный аргумент для того, чтобы сворачивать свое участие в ООН - якобы эта организация демонстрирует "антисемитизм", что неприемлемо для Америки. Так, в указе Трампа касательно ЮНЕСКО отмечено, что в отношении этой организации будет проведена проверка на предмет "любых проявлений антисемитизма или антиизраильских настроений внутри организации". В тексте указа также говорится: "Но некоторые агентства и органы ООН отошли от этой миссии (содействия миру и предотвращения войн и конфликтов - В.К.) и вместо этого действуют вопреки интересам Соединенных Штатов, нападая на наших союзников и пропагандируя антисемитизм". Не трудно догадаться, что речь идет о том, что ООН проявляла симпатии в отношении палестинцев, которые стали жертвой нынешней войны на Ближнем Востоке. И такие проявления симпатий, а также якобы недостаточная поддержка Израиля ООН воспринимаются Трампом и его окружением как "антисемитизм".



Примечательно, что постоянным представителем США в ООН 37-й президент назначил члена Палаты представителей Элиз Стефаник. Сенат заслушивал эту даму как кандидата на высокий пост. В ходе слушания она заявила о необходимости радикальных изменений как ООН, так и участия США в этой организации. При этом она обвинила ООН в "антисемитизме": "Как член Конгресса, я также глубоко понимаю, что мы должны быть хорошими распорядителями долларов налогоплательщиков США. США являются крупнейшим донором ООН на сегодняшний день. Наши налоговые доллары не должны быть использованы для поддержки организаций, которые противоречат американским интересам, являются антисемитами…" Впрочем, нередко эта дама высказывалась и высказывается еще более жестко в отношении ООН. Например, она назвала ООН "гнездом антисемитизма", с которым намерена решительно бороться. Наблюдатели отмечают, что даже если США не покинут эту организацию, они постараются максимально использовать ее для защиты Израиля и продвижения его интересов. Упомянутая Элиз Стефаник неоднократно бывала в Израиле, и в ходе каждой поездки рассыпалась в своих комплиментах еврейскому государству. Причем некоторые ее откровения просто шокировали ко всему привыкших американцев. Например: "Каждый из этих визитов в Израиль подчеркивает для меня фундаментальные факты: Израиль - это чудо, и Израиль - основа Соединенных Штатов". Итак, для новоиспеченного представителя США в ООН Израиль первичен, а Америка вторична.



Если указ президента от 4 февраля не содержит категорических формулировок о выходе США из ООН, то спустя короткое время, 21 февраля американские СМИ сообщили о другом документе. В котором уже в более категоричной форме говорится о таком выходе. Речь идет о законопроекте о полном выходе США из Организации Объединенных Наций. Его авторы - глава комитета по энергетике Майкл Ли (штат Юта), Марш Блэкберн (штат Теннесси) и Рик Скотт (штат Флорида). Главный инициатор документа Майкл Ли опубликовал текст законопроекта на своем сайте. В документе, в частности, говорится: "Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН".



Мало того, что США должны покинуть ООН. Законопроект предусматривает также выход США из многосторонних соглашений, договоров и конвенций, которые в свое время готовились и подписывались в рамках ООН: "Соединенные Штаты прекращают любое участие в каких бы то ни было конвенциях и соглашениях в рамках Организации Объединенных Наций или любого органа, специализированного учреждения, комиссии или иной структуры, официально связанной с Организацией Объединенных Наций. Любые оставшиеся функции, предусмотренные данными конвенциями и соглашениями, выполняться не будут".



Похожий законопроект был запущен в это же время в нижней палате Конгресса США. Его подготовили республиканцы председатель комитета по вооруженным силам Майк Роджерс (штат Мичиган) и Чип Рой (штат Техас).



Эксперты высказывают предположение, что упомянутые выше президентские указы и законопроекты верхней и нижней палат Конгресса - скоординированные действия команды Трампа. Эксперты спорят: дойдет ли дело до полного выхода США из ООН или же будет лишь частичный выход (из некоторых специализированных органов и агентств ООН)? Окончательный ответ, наверное, можно будет получить летом нынешнего года, когда будет завершена ревизия участия США в ООН, предусмотренная указом от 4 февраля. Эксперты также гадают: а что произойдет с ООН, если США решатся на полный выход из организации? Многие сомневаются, что организация вообще сохранится. И даже не потому, что она лишится трети своего бюджета. Без США нельзя будет решить полноценно почти ни один вопрос международной жизни.



Обращу внимание на один любопытный нюанс законопроекта Майкла Ли. Нынешняя штаб-квартира ООН, как известно, расположена в Нью-Йорке и имеет особый экстерриториальный статус, находится вне юрисдикции Соединенных Штатов. Майкл Ли предлагает лишить ООН этой привилегии, вернуть участок и здание ООН под американскую юрисдикцию. А сотрудников ООН лишить дипломатического статуса. Нетрудно понять, что если предложения Майкла Ли станут законом, то работа ООН будет полностью парализована. Переезд штаб-квартиры ООН в другое место (скажем, в Швейцарию, где когда-то размещался головной офис Лиги наций) потребует времени и значительных средств. Впрочем, пытаться сохранить ООН без участия в ней США вряд ли будет разумно. Источник - katehon.com

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