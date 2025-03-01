Страны ОПЕК+ подтвердили решение о начале наращивания добычи нефти с апреля

05:20 04.03.2025

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК+) подтвердила планы по наращиванию добычи нефти с 1 апреля 2025 года. Об этом 3 марта говорится в заявлении ОПЕК.



Как указано, страны организации подтвердили свое решение от 5 декабря 2024 года о постепенном и гибком возврате добровольных сокращений в размере 2,2 млн баррелей в сутки с 1 апреля 2025 года. Отмечается, что при этом государства приняли во внимание здоровые рыночные основы и позитивные перспективы.



"Страны с избыточными объемами добычи также договорились о заблаговременной компенсации, чтобы большая часть избыточных объемов была компенсирована в первые месяцы компенсационного периода, и до 17 марта 2025 года представят в секретариат ОПЕК свои обновленные графики компенсации, которые будут размещены на сайте секретариата", - говорится в сообщении организации.



Ранее, 4 февраля, минэнерго Казахстана сообщило о приверженности соблюдения обязательств перед ОПЕК+. Республика примет необходимые меры, чтобы исполнить свои обязательства в 2025 и 2026 годах, скомпенсировав излишки добычи, допущенные в 2024-м, уточнили в ведомстве.