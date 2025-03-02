На границе Афганистан и Пакистана произошли столкновения

13:17 04.03.2025

03 Марта (03 Рамадан)



На закрытом контрольно-пропускном пункте Торхам на афганско-пакистанской границе произошли столкновения, которые продолжались около двух часов, сообщает Eurasia Daily.



Конфликт разразился на второй день Рамадана, когда продовольственный экспорт из Пакистана в Афганистан обычно достигает пика. КПП Торхам был закрыт на протяжении 10 дней, из-за чего около погранзаставы скопилось больше количество грузовиков с необходимыми для охваченного кризисом Афганистана товарами повседневного спроса, сообщает TRT World.



Как сообщил в понедельник глава МВД Афганистана перестрелка началась ночью, один афганский пограничник был убит. В Пакистане сообщили о ранении двух своих граждан.