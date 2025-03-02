Кадровые перестановки в Казахстане: Канат Шарлапаев назначен помощником президента...

13:19 04.03.2025

Канат Шарлапаев назначен помощником президента, Асет Иргалиев - председателем АСПИР, Ерсайын Нагаспаев - министром промышленности и строительства. Новые назначения в МТС, акиматах Акмолинской и Жамбылской областей, АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"



"Ак Орда", 28 февраля



Указ Президента Республики Казахстан от 28 февраля 2025 года №799

О Шарлапаеве К.Б.



Назначить Шарлапаева Каната Бисимбаевича помощником Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам, освободив от ранее занимаемой должности.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Астана, Акорда, 28 февраля 2025 года

№ 799



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Указом Главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович освобожден от должности Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.



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Указ Президента Республики Казахстан от 28 февраля 2025 года №801

Об Иргалиеве А.А.



Назначить Иргалиева Асета Армановича Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Астана, Акорда, 28 февраля 2025 года

№ 801



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Распоряжением Главы государства Кайырбеков Абай Серикович назначен заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан – председателем Комитета уголовно-исполнительной системы



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Указ Президента Республики Казахстан от 28 февраля 2025 года №803

О назначении Нагаспаева Е.К.



Назначить Нагаспаева Ерсайына Каиргазиевича Министром промышленности и строительства Республики Казахстан.



Президент

Республики Казахстан

К.Токаев

Астана, Акорда, 28 февраля 2025 года

№ 803



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Мажилис согласовал кандидатуру министра промышленности и строительства

Астана, 28 февраля, Дом Мажилиса



На заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Нагаспаева Ерсайына Каиргазиевича для назначения на должность министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

По итогам заседания Комитет принял заключение о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность главы Министерства промышленности и строительства.



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Олжас Бектенов представил коллективу Министерства промышленности и строительства нового министра

primeminister.kz, 28 февраля



Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов представил нового руководителя Министерства промышленности и строительства.

Олжас Бектенов поблагодарил Каната Шарлапаева за внесенный вклад в развитие отраслей, в особенности обрабатывающей промышленности. Проведена масштабная работа по расширению мер поддержки отечественного производителя, совершенствованию законодательства. За прошедший год объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%, достигнут наиболее динамичный рост за последние 10 лет.

В ходе представления нового министра - Ерсайына Нагаспаева - руководитель Правительства озвучил задачи, поставленные Главой государства для закрепления достигнутых результатов и обеспечения дальнейшего роста обрабатывающей промышленности.

Дан ряд поручений по активизации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью для обеспечения импортозамещения и расширения экспорта. Акцент - на тесном взаимодействии с инвесторами и бизнесом.

Перед коллективом МПС также обозначены задачи по исполнению поручений Президента в части развития строительной отрасли и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.



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Нурлан Есембаев назначен заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан

МТС, 28 февраля



Нурлан Абаевич родился 11 июня 1980 года в селе Богатырь Успенского района Павлодарской области.

Окончил Павлодарский университет (2003 г.), Павлодарский государственный педагогический институт (2006 г.) и Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (2016 г.), получив образование по специальностям "автомобили и автомобильное хозяйство", "физическая культура и спорт" и "политология".

Трудовую деятельность начал в 2004 году мастером производственного обучения в Константиновской средней школе Павлодарской области. В разные годы занимал должности в сфере физической культуры и спорта региона:

- ведущий специалист, главный специалист, руководитель отдела в управлении физической культуры и спорта Павлодарской области;

- исполняющий обязанности заместителя руководителя, затем заместитель руководителя управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области.



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Назначен руководитель управления здравоохранения Акмолинской области

Акимат Акмолинской области, 28 февраля



Распоряжением акима Акмолинской области Сахиев Серик Канатович принят на должность руководителя управления здравоохранения Акмолинской области на период учебного отпуска основного работника.

Серик Канатович уроженец села Кырык Кудык города Степногорск Акмолинской области. В 2007 году окончил Казахстанскую государственную медицинскую академию по квалификации врач - биохимик. В 2013 году получил степень бакалавра экономики и бизнеса в Кокшетауском университете им. А. Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в качестве врача-биохимика Зерендинской районной поликлиники. В разные годы занимал руководящие должности в сфере санитарно-эпидемиологической экспертизы и здравоохранения Акмолинской области.

До назначения занимал должность директора ГКП на ПХВ "Центр первичной медико-санитарной помощи" с. Красный Яр.



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Назначен руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования

Акимат Жамбылской области, 28 февраля



Егембердиев Нартай Алибекович назначен руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

Егембердиев Нартай Алибекович родился в 1990 году в Байзакском районе Жамбылской области.

В 2013 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности "лесохозяйственное дело", в 2015 году - Казахский национальный аграрный университет по специальности "лесные ресурсы и лесоводство".

В 2014-2018 году работал инженером, заместителем директора, руководителем отдела Иле- Алатауского государственного национального природного парка ; в 2018-2019 годах – эсперт управления леса и особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; в 2019-2023 годах – эксперт, главный эксперт Управления леса и особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С мая месяца 2023 года занимал должность заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.



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Хамитов Е.Е. избран председателем Совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"

KASE, 28.02.25



Решением Совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (тикер KASE – JSBN) от 17 февраля 2025 года Хамитов Е.Е. избран председателем Совета директоров банка.