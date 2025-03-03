|В Узбекистана 28 талантливых девушек награждены государственной премией имени Зульфии (список)
13:26 04.03.2025
Премия учреждена в честь узбекской поэтессы Зульфии Исраиловой (1915-1996).
О награждении Государственной премией имени Зульфии
03.03.2025
Постановление Президента Республики Узбекистан
В целях оказания почтения женщинам нашей страны, поддержки их благих надежд и устремлений, достойного поощрения девушек, которые своим талантом, значимыми идеями и инициативами, образцовой деятельностью и достижениями являют пример для молодежи, активно участвуют в процессе преобразований социально-экономической жизни, проявляют свою силу и энергию, современные знания и навыки, духовно-интеллектуальный потенциал на пути процветания Родины:
1. Одобрить предложения Комиссии по Государственной премии имени Зульфии при Комитете семьи и женщин о присуждении одаренным девушкам из Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента за отличное поведение, уникальный талант, сметливость, инициативность, успехи в учебе, а также особые достижения в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта, информационных технологий и общественной деятельности Государственной премии имени Зульфии согласно прилагаемому списку.
2. Вручить лауреатам Государственной премии имени Зульфии дипломы и нагрудные знаки на торжествах, проводимых в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта.
3. Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан обеспечить выдачу каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии денежного вознаграждения в размере 50-кратной базовой расчетной величины.
4. Рекомендовать Агентству информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан, Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать образцовую деятельность, уникальные способности и достижения лауреатов Государственной премии имени Зульфии.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова и советника Президента Республики Узбекистан Г.Мирзаева.
Президент Республики Узбекистан
Ш.Мирзиеев
С П И С О К
лауреатов Государственной премии имени Зульфии
Туремуратова Бийбиназ Кенесбай кизи - магистрант 1-го курса по специальности компьютерный инжиниринг Нукусского филиала Ташкентского университета информационных технологий (Республика Каракалпакстан)
Ибрагимова Шахзода Алишер кизи - тренер по художественной гимнастике Нукусской спортивной школы высшего мастерства по олимпийским и национальным видам спорта (Республика Каракалпакстан)
Сотволдиева Мохинур Хазратулло кизи - базовый докторант по специализации теория литературы Узбекского государственного университета мировых языков (Андижанская область)
Усмонова Дилшода Эгамберди кизи - студентка 2-го курса факультета физической культуры Андижанского государственного педагогического института
Рухиллаева Нилуфар Шукрулло кизи - студентка 3-го курса факультета зарубежной филологии Национального университета Узбекистана (Бухарская область)
Бахронова Дилшода Тохировна - студентка 6-го курса медицинского факультета Бухарского государственного медицинского института
Ортикова Эъзоза Нодир кизи - магистрант 1-го курса по специальности международная экономика и менеджмент Университета мировой экономики и дипломатии (Джизакская область)
Абдуразокова Мехрибон Жалолиддин кизи - преподаватель класса фортепиано детской школы музыки и искусств №8 Шараф-Рашидовского района Джизакской области
Шералиева Жасмина Эркин кизи - студентка 1-го курса факультета искусствоведения Гулистанского государственного университета (Кашкадарьинская область)
Махаммадризоева Мадинабону Махаммадриза кизи - студентка 3-го курса факультета сельского хозяйства Международного сельскохозяйственного университета (Кашкадарьинская область)
Йулдошева Умматой Тулкиновна - магистрант 1-го курса по специальности промышленное управление Университета "Новый Узбекистан" (Навоийская область)
Абдуллаева Саида Равшан кизи - студентка 1-го курса лечебного факультета Ташкентской медицинской академии (Навоийская область)
Олимжонова Акидахон Анваржон кизи - ученица 11-го класса Наманганской специализированной школы искусств Наманганской области
Туйчиева Дилафруз Нуъмонжон кизи - студентка 3-го курса факультета узбекского языка и литературы Кокандского государственного педагогического института (Наманганская область)
Анорова Гулхае Зокир кизи - работник по оказанию комплексных социальных услуг схода граждан махалли "Ватанпарвар" города Самарканда Самаркандской области
Хамдамова Афруза Акбаровна - ученица 9-го класса средней общеобразовательной школы №42 города Самарканда Самаркандской области
Абдусаламова Занжилой Фарход кизи - студентка 3-го курса факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (Сырдарьинская область)
Ганиева Мафтуна Абдуазиз кизи - базовый докторант по специализации теория и методика образования и воспитания Гулистанского государственного университета (Сырдарьинская область)
Абдусаидова Гулрухсорабегим Комилжон кизи - студентка 4-го курса факультета уголовного правосудия Ташкентского государственного юридического университета (Сурхандарьинская область)
Зарипова Рушана Робертовна - базовый докторант по специализации узбекская литература Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои (Сурхандарьинская область)
Анварова Наима Анвар кизи - учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы №7 Чиназского района Ташкентской области
Уралова Ойша Абдураим кизи - руководитель семейного предприятия "Yangiobod kelajak sari" города Ангрена Ташкентской области
Абдурасулова Дилноза Ботирали кизи - ассистент кафедры программного инжиниринга Ферганского филиала Ташкентского университета информационных технологий
Сайназарова Лайлохон Одилжон кизи - руководитель кружка отдела культуры города Кувасая Ферганской области
Камалова Шахзода Кахрамон кизи - ученица 11-го класса специализированной средней общеобразовательной школы №3 города Ургенча Хорезмской области
Собирова Лайлохон Арслонбек кизи - магистрант 1-го курса по специальности теория и методика физической культуры и занятий спортом Ташкентского международного университета финансового менеджмента и технологий (Хорезмская область)
Содикова Насиба Мажитовна - студентка 3-го курса факультета театрального искусства Государственного института искусств и культуры Узбекистана (город Ташкент)
Бабешко Алина Александровна - преподаватель кафедры хореографии Государственной академии хореографии Узбекистана (город Ташкент)