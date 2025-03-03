В Узбекистана 28 талантливых девушек награждены государственной премией имени Зульфии (список)

13:26 04.03.2025

Премия учреждена в честь узбекской поэтессы Зульфии Исраиловой (1915-1996).



О награждении Государственной премией имени Зульфии

03.03.2025



Постановление Президента Республики Узбекистан

В целях оказания почтения женщинам нашей страны, поддержки их благих надежд и устремлений, достойного поощрения девушек, которые своим талантом, значимыми идеями и инициативами, образцовой деятельностью и достижениями являют пример для молодежи, активно участвуют в процессе преобразований социально-экономической жизни, проявляют свою силу и энергию, современные знания и навыки, духовно-интеллектуальный потенциал на пути процветания Родины:



1. Одобрить предложения Комиссии по Государственной премии имени Зульфии при Комитете семьи и женщин о присуждении одаренным девушкам из Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента за отличное поведение, уникальный талант, сметливость, инициативность, успехи в учебе, а также особые достижения в области образования, науки, литературы, культуры, искусства, спорта, информационных технологий и общественной деятельности Государственной премии имени Зульфии согласно прилагаемому списку.



2. Вручить лауреатам Государственной премии имени Зульфии дипломы и нагрудные знаки на торжествах, проводимых в связи с празднованием Международного женского дня – 8 Марта.



3. Министерству экономики и финансов Республики Узбекистан обеспечить выдачу каждому лауреату Государственной премии имени Зульфии денежного вознаграждения в размере 50-кратной базовой расчетной величины.



4. Рекомендовать Агентству информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан, Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать образцовую деятельность, уникальные способности и достижения лауреатов Государственной премии имени Зульфии.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Арипова и советника Президента Республики Узбекистан Г.Мирзаева.



Президент Республики Узбекистан

Ш.Мирзиеев



