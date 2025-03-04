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|Главы правительств Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры в узком формате
14:30 04.03.2025
Главы правительств Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры – что обсудили?
by Илона Ахматова
4 мар. 2025
Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев провел встречу в узком формате с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кыргызстана.
В ходе конструктивного диалога стороны детально обсудили широкий спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив перспективам развития торгово-экономических связей. В частности, была подчеркнута общая цель по увеличению товарооборота между странами до $500 млн к 2030 году.
Кыргызская сторона подтвердила готовность выступить в качестве эффективного связующего звена для поставок таджикской продукции на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выразила заинтересованность в изучении таджикского опыта в области переработки сельхозпродукции.
Значительное внимание было уделено успешному сотрудничеству в энергетической сфере, а также подчеркнута важность скорейшей реализации проекта CASA-1000. Стороны также отметили необходимость возобновления прямого авиасообщения между Кыргызстаном и Таджикистаном как важного фактора активизации двусторонних связей.
В завершение собеседники подтвердили общую уверенность в дальнейшем укреплении взаимовыгодного партнерства между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также отметили особую значимость культурно-гуманитарного сотрудничества и необходимость поддержки распространения общего культурного наследия среди молодого поколения.