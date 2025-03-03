ФСБ: ликвидирован террорист, готовивший взрыв в метро Москвы

14:37 04.03.2025

03.03.2025



Последователь международных террористов, готовивший нападения на московское метро и еврейское религиозное учреждение, уничтожен в результате перестрелки в Московском регионе, сообщает в понедельник Центр общественных связей ФСБ.



"Террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена", – отметили в ЦОС.



По данным спецслужбы, после нападений он планировал выехать в Афганистан и присоединиться к террористам.



"При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем", – заявили в ФСБ.



Погибший был гражданином России, уроженцем одной из стран Центральной Азии.