Узбекистан и Афганистан планируют увеличить объем торговли до $3 млрд

14:40 04.03.2025

Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов встретился в Сурхандарьинской области с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи, сообщает пресс-служба министерства.



Делегация во главе с Лазизом Кудратовым и Нуруддином Азизи посетила Международный торговый центр "Термез" в Сурхандарьинской области. На встрече обсуждены текущее состояние узбекско-афганских торгово-экономических отношений и перспективы их развития.



Лазиз Кудратов встретился с министром торговли Афганистана Нуруддином Азизи



"В ходе беседы были определены конкретные меры по увеличению объема взаимной торговли до 3 млрд долларов США", - говорится в сообщении.



Сообщается, что наряду с торговлей в качестве следующих шагов рассматривались расширение взаимовыгодного сотрудничества и промышленной кооперации в сферах сельского хозяйства, текстиля, фармацевтики, продовольствия и горнодобывающей промышленности.



В рамках визита были организованы B2B-переговоры с участием около 60 предпринимателей с обеих сторон. Здесь представители деловых кругов получили возможность установить новые контакты, обсудить практические аспекты реализации новых совместных проектов и торговых соглашений.