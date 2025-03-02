Имидж - ничто, жажда - все! Почему Казахстан не отказывается от имиджевых мероприятий

15:01 04.03.2025

Вице-министр национальной экономики Арман Касенов рассказал, почему в Казахстане продолжают проводить имиджевые мероприятия, в том числе инвестиционные форумы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Президент не раз говорил, что на имиджевые мероприятия нужно сократить бюджет и направить деньги на реальный сектор экономики. На сегодняшний день какие мероприятия сократились и куда ушли деньги? Тем не менее в этом году собираются проводить Международный форум Астана", - задал вопрос журналист на брифинге по итогам заседания правительства.



Как сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, доля имиджевых мероприятий в общих расходах республиканского бюджета составляет всего 0,01 процента.



"В целом имиджевые мероприятия, в том числе к ним относятся инвестиционные форумы, бесспорно, это ключевой инструмент мировой практики, не только Казахстана. Данная практика направлена на привлечение капитала, инвестиций, способствует экспорту страны. Поэтому мы считаем, что данные мероприятия в разумных пределах оправданны", - сказал вице-министр, отвечая на вопрос журналиста.



Он также отметил, что иностранные инвестиции в Казахстане ежегодно составляют около 20 миллиардов долларов.



"Многие из этих инвестиций были привлечены как раз таки благодаря подобным мероприятиям. На подобных мероприятиях казахстанские компании также договариваются об экспорте. Каждый день в Казахстан приходит 50 миллионов долларов инвестиций. Разумеется, проведение мероприятий, которые стоят 1-3 миллиона долларов, более чем оправданны, чтобы привлекать инвестиции и способствовать росту экспорта. Это во-первых. Во-вторых, мы знаем, что, как правило, такие мероприятия в основном фондируются за счет средств спонсоров и, как правило, там даже не используются средства республиканского бюджета", - отметил Касенов.



Он также напомнил, что ранее правительство сократило расходы на имиджевые мероприятия на сумму около 400 миллиардов тенге.