 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Производитель Pepsi в Узбекистане получит 100% сети Baraka Market
15:10 04.03.2025

Обе компании принадлежат одним и тем же юридическим лицам, связанным с Holten Group.

Комитет по конкуренции одобрил покупку сети магазинов Baraka Market, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Соответствующую заявку подал производитель прохладительных напитков International Beverages Tashkent (IBT). Компания выразила намерение приобрести долю в 100% совместного предприятия Urban Retail, работающего под брендом Baraka Market.

По итогам анализа спецкомиссия Комитета установила, что "данная сделка является корпоративной структурной реорганизацией и не оказывает прямого влияния на конкурентную среду". Надзорный орган удовлетворил заявку.

ООО Urban Retail, согласно реестру юридических лиц (ЕГРПО), было учреждено в июле 2020 года в Ташкенте и занимается оптовой торговлей безалкогольными напитками. В качестве руководителя компании указан Николай Викторович Разумовский.

Уставный фонд компании составляет 5 млрд сумов. Сейчас доля в 99% числится за компанией Holten Enterprise Holdings Ltd, зарегистрированной в ОАЭ, еще 1% - за Holten Group Corp. Они же значатся как соучредители International Beverages Tashkent с долями 99,9% и 0,1%.

International Beverages Tashkent занимается производством в Узбекистане напитков Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7Up, Adrenaline Rush и Lipton. В 2019 году государство выставляло долю в предприятии на продажу, а в 2022 году Антимонопольный комитет одобрил покупку доли в 99,9% эмиратской компанией Holten Enterprise Holdings.

Ранее Spot писал, в каких товарных направлениях Комитет по конкуренции видит наибольший потенциал для локализации.

Источник - spot.uz
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