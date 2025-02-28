Афганская угроза для стран ЦА: стоит ли ждать нападения талибов?

15:14 04.03.2025

28.02.2025, автор Асем Избасарова.



27 февраля социальные сети взбудоражил видеоролик, на котором боевики движения "Талибан" обсуждают возможный захват Таджикистана. Командующий одним из армейских корпусов талибов Амануддин Мансури заявил, что его бойцы готовы к вторжению в эту страну в случае получения соответствующего приказа от своего руководства.



Публикация вызвала множество споров в социальных сетях и мессенджерах, пользователи которых выражают серьезнейшие опасения и тревогу, особенно на фоне недавнего падения светского политического режима в Сирии. Попробуем разобраться в нынешних реалиях.



Следует отметить, что подобные заявления о захвате Таджикистана периодически звучат с момента прихода талибов к власти:



• Так, в октябре 2021 года один из командиров движения "Талибан" Махди Арсалан сообщил, что он и его бойцы готовы к вторжению и захвату власти в Таджикистане.

• В феврале 2022 года начальник генштаба ВС талибов Каи Фасихуддин Фитрат предупредил, что в случае малейшей угрозы со стороны Таджикистана ему будет дан молниеносный ответ.

• В августе 2022 года заместитель командира корпуса талибов "Омари" Моххамад Джан Хамза со страниц афганской газеты "Хашт-е собх" заявил, что "если Таджикистан не прекратит вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а Россия не будет стоять за спиной Таджикистана, то талибы захватят эту страну в течение недели".



Как правило, Душанбе никак не реагирует на подобные демарши и заявления. Причина в том, что Таджикистан не признает официально власть талибов.



После того, как три с половиной года назад "Талибан" установил в Афганистане свой режим, ситуация в регионе начала постепенно обостряться. Таджикистан, имеющий с этой страной общую границу протяженностью 1344 км, исторически имел на нее определенное влияние. Таджики составляют от 25 до 30% населения Афганистана, большинство из них традиционно проживает в северных и центральных районах, включая такие провинции, как Баглан, Кундуз, Паншер. До прихода к власти "Талибана" они играли значительную роль в военно-политической жизни страны, занимали важные позиции в системе управления, в правительстве, вооруженных силах, органах безопасности.



Афганские таджики рассматриваются талибами (в основе своей этническими пуштунами) как исторические враги, поскольку именно они составляли большинство в Северном альянсе, оказывавшем активное сопротивление "Талибану" в 90-х годах прошлого столетия. Также таджики стали основой оппозиционного талибам движения после их победы над США в 2021-м.



Существенное обострение отношений между Таджикистаном и Афганистаном произошло в конце сентября того же 2021 года, когда президент РТ Эмомали Рахмон в ходе очередной сессии Генассамблеи ООН призвал талибов к проведению в своей стране выборов и формированию инклюзивного правительства, в которое должны войти представители различных политических движений, этносов, народностей и религиозных групп.



Пытаясь не допустить реализации на севере страны многократно отработанных в мировой практике сценариев и технологий аннексирования приграничных районов и областей, населенных большим количеством национальных меньшинств, "Талибан" после прихода к власти принял программу пуштунизации региона и переселения таджиков вглубь Афганистана.



Складывающаяся ситуация, естественно, не устраивает официальный Душанбе. Власти Таджикистана на всех площадках выражают озабоченность действиями "Талибана" в отношении национальных и религиозных меньшинств. Оказывают гуманитарную помощь пострадавшему населению. Принимают на своей территории беженцев, пытающихся спастись от насилия в Афганистане. Все эти меры определенные круги "Талибана" расценивают как вмешательство во внутренние дела своей страны.



Однако в настоящее время вероятность реального нападения талибов на Таджикистан, несмотря на агрессивные заявления отдельных высокопоставленных лиц, невысока. Талибы заняты укреплением своей власти, прежде всего, в самом Афганистане.



Нынешний афганский режим нацелен на реализацию различных инфраструктурных проектов. Это строительство железных дорог, связывающих страну с Китаем и Европой, возведение плотин, дамб и других гидротехнических сооружений совместно с Узбекистаном. Кроме того, в апреле 2024 года Кабул договорился с другими государствами региона – Казахстаном и Туркменистаном – об ускорении пропуска контейнерных перевозок из Китая через эти страны.



Плюс имеются геополитические факторы, с которыми талибам придется считаться:

• Таджикистан является частью Организации Договора коллективной безопасности.

• Стоит учитывать интересы Китая в проектах в Таджикистане.

• Афганистан имеет серьезнейшие противоречия с Пакистаном и в случае масштабного конфликта может оказаться между двух фронтов.



Беря во внимание совокупность этих обстоятельств, можно сделать вывод, что вероятность масштабного нападения со стороны талибов в ближайшее время практически равна нулю. Однако это не исключает возможности локальных стычек и приграничных конфликтов, особенно с учетом существующих этнических и политических противоречий в приграничных провинциях Афганистана.