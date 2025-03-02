 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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MP: помогая Москве выгодно завершить конфликт, США надеются ее "купить"
15:51 04.03.2025

Myśl Polska
Польша

Зачем США нужна Россия?
MP: помогая Москве выгодно завершить конфликт, США надеются ее "купить"

У США есть огромные имперские планы, но для их успешной реализации им требуется успех на "мирном треке" и Россия, пишет MP. Протянув Москве руку, Вашингтон надеется ее "купить", чтобы потом, используя вечный принцип внешней политики "баш на баш", получить то, что им может дать только Москва.

Витольд Модзелевский

В головах "наших" экспертов, до настоящего времени остававшихся, по сути, "проамериканскими", почему-то никак не укладывается (и уже не уложится), что "свободолюбивые и демократические" Соединенные Штаты были и есть империалистическим государством, которое систематически, хотя и не всегда эффективно, завоевывает новые территории.

Это завоевание либо носит "мирный" характер и происходит, например, путем финансируемых США политических переворотов или каких-то "цветных революций", либо осуществляется посредством военной агрессии, "гуманитарных бомбардировок" и физического уничтожения мнимых или реальных противников. Если использование второго метода за последние несколько десятилетий оборачивалось унизительными поражениями (Индокитай, Ирак, Афганистан), то применение первого дает хорошие результаты и позволяет успешно расширять зону американского влияния, особенно в Восточной Европе. Сегодня США нужен успех на "мирном" треке. План действий уже известен: аннексия Канады (новый, 51-й штат), всей или части Гренландии, части Панамы и части Украины. И это наверняка не полный список, потому что нынешние времена способствует большим политическим изменениям.

Почему? Это уже совсем другая история, и когда-нибудь я к ней вернусь. Суть в том, что другая великая держава - Россия ввязалась в такой же империалистический конфликт: в нынешней ситуации, протянув руку Москве, Вашингтон может ее "купить" для реализации своих имперских планов. Nihil novi sub sole ("Нет ничего нового под солнцем"): в течение тысяч лет на этом стоит внешняя политика, которая руководствуется "одиннадцатой заповедью": баш на баш. США, помогая России победоносно завершить военный конфликт с киевскими властями, которых по ходу дела, похоже, сменят, получат взамен одобрение со стороны Москвы своих гораздо более масштабных и гораздо более выгодных аннексий. Что такое для Вашингтона восточная русскоговорящая Украина по сравнению с аннексией Канады или даже только части Гренландии? Здесь можно убить одним выстрелом как минимум двух зайцев: поскольку Россия стала лидером антиамериканского глобального Юга, ее можно заодно "вытащить" из этого формата. Я пишу об этом уже два года, и с течением времени этот сценарий становится все более вероятным.

Крупные игроки мира сего сохраняют свой державный статус только в том случае, если они защищают свои интересы, следуя принципу пропорциональности: каждый крупный игрок должен богатеть (за счет жертв), но при разделе добычи не забывать про других серьезных акторов, потому что в противном случае мира ему не видать. Если бы наши эксперты в области международной политики, а особенно наши "геостратеги", не ограничивались бы чтением разных глупостей, которые сочиняют советологи, возможно, они могли бы предвидеть такой поворот событий. Теперь же они плачут, что США "предали" Украину, убедительно подтверждая имеющиеся подозрения, что они являются "слугами украинского народа", хотя и живут на деньги польских налогоплательщиков. А ведь это "предательство" было несложно предвидеть, поскольку политическая и материальная поддержка со стороны США киевских властей в 2022-2024 годах представлялась американцам чем-то абсурдным, и не случайно, потому что существенная часть поставляемой Америкой техники уже перешла к русским.

Американская поддержка Киева толкнула Россию в объятия Пекина, который ранее недвусмысленно заявлял о своей враждебности по отношению к США. Америка может, конечно, подкупить китайские власти, отдав им Тайвань (там тоже живут китайцы), потому что защищать этот остров американцам объективно не имеет никакого смысла, кроме как для поддержания сверхдержавного статуса. Но это обернулось бы поражением американского протектората в Азии: все мы помним паническое бегство войск США из Кабула, а до этого - из Сеула. Поэтому, по всей видимости, будет реализован более дешевый и выгодный для Вашингтона сценарий: возвращение к традициям русско-американских отношений образца девятнадцатого века для того, чтобы в рамках большой триады держав (Китай, США и Россия) разрушить китайско-российский союз. Тот, кто не является закостенелым русофобом и кое-что знает об американской политике, рассматривал этот вариант с самого начала этого (уже не нашего) военного конфликта.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741092660


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