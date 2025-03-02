О привязанности к западным рейтингам. "Свобода" и рейтинги, - Данияр Ашимбаев

16:08 04.03.2025

"Свобода" и рейтинги

Д.Ашимбаев: Им не нравится политика Казахстана и его руководства. Нам, в свою очередь, не нравится их политика, вмешательство в чужие дела и не просто вмешательство, а постоянные попытки подчинить другие страны и их ресурсы чужим интересам



Данияр Ашимбаев, 1 марта



Пропагандистская помойка Freedom House в очередной раз распределила страны по "рейтингу свободы".



Казахстан попал в список "несвободных" (23 балла из 100).



В Азии вообще все такие недемократичные. Кроме Бутана, Монголии, Японии, Тайваня и Южной Кореи. Эти прямо-таки совсем свободные.



А вот Индия, Пакистан, Малайзия и Индонезия, которые "частично свободные".



Еще пишут, что "демократические страны ради собственного выживания должны продемонстрировать элементарную солидарность и предотвратить прямое завоевание других свободных обществ авторитарными державами".



Это значит, что "нужно помочь Украине" и "поддержать Тайвань перед лицом военного запугивания со стороны Пекина".



Скоро, думаю, в список включат защиту Канады и Гренландии (97 баллов) от менее демократических США (84 балла).



В Казахстане, оказывается, выборы "несвободные и несправедливые". Свободы ограничены и караются, а коррупция носит "повсеместный характер".



На ихнем языке это означает, что им не нравится политика Казахстана и его руководства.



Нам, в свою очередь, не нравится их политика, вмешательство в чужие дела и не просто вмешательство, а постоянные попытки подчинить другие страны и их ресурсы чужим интересам.



Собственно, нынешний Запад идеалом демократии и свобод назвать невозможно.



Мы видим там цензуру, коррупцию, нарушения прав человека, преступность, колониализм.



Последнее в принципе было, есть и, видимо, будет.



Просто раньше этим занимались "канонерки", а теперь санкции и "рейтинги", учитывающие неправильное поведение.



Совершенно оголтелые резолюции всевозможных "советов Европы", "парламентских ассамблей ОБСЕ", "европарламентов".



В Казахстане, конечно, есть немало проблем, но в целом ситуация у нас вполне благополучная. И с демократией, и с правами человека, и со свободой слова. За последние годы были проведены большие реформы, которые дали неплохой результат. И эти реформы были направлены на улучшение политической системы в интересах страны и общества. Наших страны и нашего общества, в соответствии с нашими проблемами, нашими интересами и нашими традициями. А не ради прихода к власти иностранных марионеток и провокаторов.



Я бы, кстати, добавил бы еще в законодательство нормы, по которым кандидатов в депутаты нужно будет проверять на предмет психического здоровья, связей с криминалом и радикальными религиозными группами, наличием иностранного финансирования за последние 10 лет, а также отношение к вопросу межнациональных отношений.



Но, возможно, это еще будет более "недемократично".



Привязанность к западным рейтингам и подчинение им своей политики - это, конечно, проявление "карго-культа".



Думаю, адекватные страны должны иметь собственные рейтинговые агентства, изучающие развитие стран с точки зрения адекватных показателей, а не степени подверженности чужому дурному влиянию.