"Редкоземельный" капкан для Центральной Азии, - Сергей Кожемякин

19:32 04.03.2025 "Редкоземельный" капкан для Центральной Азии



Центральноазиатские элиты готовы наладить масштабные и бесперебойные поставки редкоземельных металлов в США и Евросоюз. С западными дипломатами ведутся активные переговоры о совместной разведке и добыче полезных ископаемых. В случае реализации этих проектов страны региона сделают еще один шаг в углублении зависимости от империалистических центров.



Притязания новой американской администрации на залежи редкоземельных металлов на Украине и в Гренландии усилили интерес к этим ресурсам. Напомним: их добычу и переработку в значительной степени контролирует Китай, что толкает Запад к поиску альтернативных источников столь важных для современной промышленности материалов.



Одним из самых перспективных регионов в этом смысле является Центральная Азия. Только в Казахстане, по официальным данным, выявлены 124 месторождения лития, вольфрама, молибдена, тантала, бериллия и т.д. Министерство промышленности и строительства недавно сообщило об обнаружении участков, содержащих 2,6 миллиона тонн ниобия, вольфрама и других редкоземельных металлов. Среди наиболее богатых месторождений выделяется Куйректыколь в Карагандинской области. Как утверждается, стоимость извлекаемых запасов церия и других лантаноидов может достигать там 20 миллиардов долларов.



Задачу западных правительств и корпораций облегчает привычная сговорчивость постсоветских элит. Мысля в категориях сиюминутной выгоды и не утруждая себя рассуждениями о рисках, они готовы к распродаже стратегических ресурсов. Наибольшую активность проявляет здесь Казахстан. "Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути, превратившихся в "новую нефть". Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира", - заявлял президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании в 2023 году.



Правда, развивать отрасль в Астане собираются весьма специфическим способом. Тактика властей напоминает историю о призвании варягов, которым славяне, если верить летописи, заявили: "Земля наша велика и обильна, придите и владейте нами". В конце февраля министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что компании из других стран, в том числе США и ЕС, могут приобрести права на месторождения на аукционах. Это, добавил чиновник, принесет Казахстану много денег. Чтобы привлечь инвесторов, правительство установило минимальные ставки налога на добычу редкоземельных металлов - от 1 до 7,8 процента.



Пока же западный капитал активно участвует в геологоразведочных работах. В прошлом году АО "Казгеология" и американская компания Cove Capital LLC создали совместное предприятие для изучения перспективного участка "Акбулак" в Кустанайской области и последующей добычи редкоземельных металлов. Иностранная фирма владеет 75-процентной долей в проекте. Аналогичное соглашение заключено с немецкой компанией HMS Bergbau AG, получившей право на разработку месторождений лития в Восточно-Казахстанской области.



Помимо этого, в ближайшем будущем бюро энергетических ресурсов США начнет разведку лития в районе Аральского моря и редких металлов в Калба-Нарымском поясе на востоке Казахстана. Финансировать изыскания будет американская сторона. На текущий год намечен аудит национальной геологической службы республики, который проведут представители США, Германии, Франции и Финляндии. На средства гранта Великобритании и с участием британской геослужбы планируется создание цифровой геологической карты Казахстана.



Без обсуждения перспектив добычи редкоземельных металлов не обходятся ни одни переговоры с западными руководителями. Так, во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца Токаев предложил Берлину создать региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам на базе казахстанского центра технологического прогнозирования. По итогам поездки президента страны во Францию была подписана дорожная карта стратегического партнерства в области критических ресурсов и материалов на 2024-2026 годы.



Чтобы новые партнеры не сорвались с крючка, западные столицы привязывают к себе Казахстан и другими способами. После речи госсекретаря США Марко Рубио, призвавшего отменить действие поправки Джексона - Вэника в отношении Астаны, в американский конгресс поступил соответствующий двухпартийный законопроект. В числе мотивов называется сотрудничество по редкоземельным металлам. "В 2024 году объем торговли между США и Казахстаном достиг рекордного уровня в 3,3 миллиарда долларов. Казахстан является важным партнером США в Центральной Азии, выступая ведущим региональным центром торговли, инвестиций и энергетики, включая производство редкоземельных металлов и урана. Несмотря на это, страна по-прежнему подвержена торговым ограничениям, которые уже не выполняют своей первоначальной цели", - отмечается в обосновании документа.



Инициаторы законопроекта открыто признают, что главной задачей является уменьшение влияния России и Китая. "Казахстан и страны Центральной Азии являются ключевыми торговыми партнерами США, особенно в условиях активного стремления Коммунистической партии Китая и России доминировать в регионе", - заявил конгрессмен-республиканец Дэрин Лахуд. "Закон о модернизации торговых отношений США и Казахстана… позволит США расширить торговлю с Казахстаном и противостоять действиям Коммунистической партии Китая и России", - поддержал его демократ Том Суоцци.



Этим же целям служит создание транспортных коридоров в обход России. На прошедших в феврале переговорах заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко с представителями ключевых структур Евросоюза обсуждались вопросы развития Транскаспийского маршрута. В том же месяце республика совершила первую пробную отправку несырьевого груза в США. Отправной точкой стала Алма-Ата. Прибыв в грузинский порт Поти, товар был перегружен на судно и доставлен в американский Хьюстон.



Примеру Казахстана следуют другие страны Центральной Азии. В прошлом году Киргизия подписала с ЕС соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Документ предусматривает сотрудничество "в новых областях, в том числе по критическим редкоземельным ископаемым, которые имеют ключевое значение для зеленой и цифровой трансформации".



Меморандум о взаимопонимании в области критических минералов был заключен в сентябре прошлого года между Узбекистаном и США. "Соединенные Штаты активно работают над поощрением инвестиций частного сектора в горнодобывающий сектор Узбекистана", - заявили тогда в американском посольстве. Новая администрация подтвердила верность взятому курсу. 21 февраля Рубио и глава МИД республики Бахтиер Саидов провели телефонные переговоры. Среди главных тем беседы в госдепартаменте США назвали "дальнейшее взаимодействие с Узбекистаном для выявления взаимовыгодных возможностей в области инвестиций в критически важные минералы и американские технологии гражданской ядерной энергетики".



Схожие меморандумы заключены Ташкентом с Евросоюзом и отдельно с Германией. Немецкие банки KfW IPEX Bank и AKA Bank выделят деньги на строительство медеплавильного комплекса на территории Алмалыкского горнометаллургического комбината. Все это следует из поручения президента Шавката Мирзиеева, который потребовал от профильных ведомств "совместно с иностранными партнерами" разработать проекты по добыче и переработке редкоземельных металлов стоимостью 500 миллионов долларов.



К укреплению всесторонних связей с регионом готовится и общественное мнение западных стран. Информационный портал "Евроньюс" опубликовал статью французского политолога Николаса Тензера о важности сохранения доступа к редкоземельным металлам. Оптимальным вариантом автор называет выстраивание стратегических отношений с Центральной Азией. К "увеличению добычи минеральных ресурсов и развитию производственных мощностей" в регионе призывает американский аналитический центр RAND Corporation. "Сотрудничество между Центральной Азией и США в области критически важных минералов - это не просто стратегический выбор, это окно возможностей для всего региона, а также важный канал для США, через который можно обеспечить поставки ключевых критически важных минералов, - утверждает член правления компании Cove Capital LLC Пини Альтаус. - Мы видим растущий интерес со стороны американских инвесторов, и наша задача - превратить этот интерес в конкретные проекты. Узбекистан и Казахстан уже демонстрируют, как геополитические тренды могут быть использованы для экономических прорывов".



Одни эти признания должны насторожить руководителей постсоветских республик, указав им на опасность потери суверенитета. Но благоразумие, как обычно, затмевается жаждой выгоды.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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