В Казахстане разрабатывают национальную платформу ИИ

19:37 04.03.2025

Национальную платформу ИИ разрабатывают в Казахстане

03.03.2025



Миллион человек в течение пяти лет намерены научить разрабатывать продукты искусственного интеллекта. Об этом в кулуарах Мажилиса поделился председатель профильного комитета Гиззат Байтурсынов, передает "24KZ".



Ожидается, что подготовленные кадры смогут создать новые решения для различных отраслей. Поможет в этом национальная платформа искусственного интеллекта. Сейчас она в процессе разработки. Это инфраструктура для создания моделей, хранения разработанных датасетов.



Как отметил Гиззат Байтурсынов, успешные примеры уже есть. В частности, на базе Astana Hub разработаны программы, помогающие врачам по видео определять у человека инсульт, а также цифровые решения, способные генерировать из текста видео.



Гиззат Байтурсынов, председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК:

- Для создания определенного продукта необходимы: вычислительные мощности, данные, кадры, которые будут разрабатывать модели. Платформа будет предоставлять доступ к данным, структурированным данным, очищенным. Во-вторых, это вычислительные мощности. На базе АО "НИТ" мы создаем кластер, который будем предоставлять бизнесу для создания продуктов. Мы запускаем обучение всех наших граждан. Планируем в течение пяти лет обучить 1 млн человек навыкам разработки и использования ИИ.