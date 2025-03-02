По Узбекистану начали курсировать "медицинские автобусы". В них будут проводить осмотры женщин

19:39 04.03.2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. С 3 по 10 марта в Узбекистане пройдет неделя "Уважение к женщине", приуроченная к Международному женскому дню. Ее программа включит в себя медиаконкурсы, мероприятия, направленные на развитие женского предпринимательства, обеспечение занятости и оказание социальной помощи нуждающимся, передает корреспондент Podrobno.uz



Как сообщает пресс-служба Комитета по делам семьи и женщин, женщины, проработавшие долгие годы в министерствах и ведомствах, а также участницы программ поддержки "Женская тетрадь" и "Молодежная тетрадь", получат льготный доступ к "Новому парку Узбекистана", музеям, историческим объектам, театрам, концертам, кинотеатрам и другим культурным местам.



Среди школьников пройдет конкурс сочинений на тему "Мама – символ нашей семьи, источник любви", а молодежь примет участие во флешмобах и челленджах, посвященных уважению и признанию роли женщин в обществе.



В рамках акции "Всегда начеку!" по стране будут курсировать "медицинские автобусы". В них женщины, нуждающиеся в социальной защите, смогут пройти углубленный медицинский осмотр.



Напомним, почти 200 больниц Узбекистана оборудовали комнатами поддержки для женщин и детей, которые стали жертвами насилия.