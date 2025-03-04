Запущен первый контейнерный поезд из Индии в Казахстан

19:40 04.03.2025

04-03-2025



Дочерней компанией АО "НК "ҚТЖ" - АО "Кедентранссервис", АО "Узтемирйулконтейнер" (Узбекистан) и ОАО "ТЛЦТ" (Туркменистан) организована отправка 12 двадцатифутовых контейнеров с керамической плиткой из порта Мундра (Индия) в г. Астана (Казахстан) на станцию Сороковая.



Поезд пройдет через территории Ирана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Протяженность маршрута составляет 1 585 км по морю и 4 300 км по железной дороге. Срок доставки, в зависимости от загруженности порта Бандер-Аббас (Иран), составит порядка 25-30 дней.



Перевозка осуществляется в рамках развития контейнерного сервиса по восточному маршрута коридора "Север-Юг". Данный коридор позволяет значительно сократить сроки доставки, затраты на перевозку товаров и расширить возможности экспортеров и импортеров стран.



Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"