В Узбекистане управление пятью крупными медцентрами передадут частным компаниям

19:43 04.03.2025

В Узбекистане планируется провести международный тендер на управление пятью крупнейшими медцентрами в рамках государственно-частного партнерства, сообщил глава Минздрава. Частным компаниям передадут на аутсорсинг немедицинские услуги больниц.



Президент Шавкат Мирзиеев 28 февраля ознакомился с презентацией проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в социальной сфере, в том числе в здравоохранении.



Министр здравоохранения Асилбек Худаяров в интервью телеканалу "Узбекистан 24" отметил, что в стране созданы благоприятные условия для инвестиций в эту сферу. По его словам, 90% рынка стоматологических услуг занимает частный бизнес, в сфере оториноларингологии (ЛОР) - 75%, лабораторных услуг - 50%.



Глава Минздрава подчеркнул, что внедрение ГЧП в здравоохранение привлечет инвестиции и улучшит качество медицинских услуг.



"Сегодня в республике работают 24 специализированных медицинских центра. Совместный анализ с Министерством экономики и финансов показал, что пациенты проводят в республиканских больницах в среднем 10−12 дней, тогда как в частных клиниках этот срок составляет 5−7 дней. Кроме того, количество сотрудников в государственных учреждениях выше, чем в частных", - рассказал он.



По поручению президента, совместно с консультантами Азиатского банка развития планируется провести международный тендер на управление пятью крупнейшими республиканскими специализированными медицинскими центрами в рамках государственно-частного партнерства.



"В результате удастся модернизировать систему управления в этих центрах", - сказал министр.



Худаяров указал, что в 2020-2024 годы объем инвестиций в сферу здравоохранения в рамках ГЧП составил 59,7 млн долларов. В 2025 году определены меры по реализации 7 проектов на 1,33 млрд долларов.



В частности, предусмотрено строительство современных многопрофильных клиник в Ташкенте, Фергане, Бухаре, Андижане и Самарканде.



Кроме того, планируется передать частному сектору услуги центральных поликлиник регионов, не связанные с медицинской деятельностью. Речь идет об аутсорсинге услуг по организации питания для пациентов, прачечных, обслуживании оборудования и охране. Это коснется семейных, многопрофильных и центральных больниц.



"Это позволит сэкономить бюджетные средства и повысить качество услуг", - заявил министр.