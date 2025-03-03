Роль "регионального сотрудничества" в управлении кризисом афганских беженцев

19:50 04.03.2025 3 марта, 2025



Кризис миграции афганцев вызван неуверенностью, внутренними конфликтами, экономическими кризисами и изменениями климата. Этот кризис оказывает глубокое влияние на соседние страны и международное сообщество.



Управление этим кризисом требует регионального сотрудничества. Страны региона, учитывая культурные, исторические и географические общности, могут сыграть ключевую роль в снижении давления, вызванного этим кризисом.



Региональное сотрудничество в управлении кризисом миграции афганцев сталкивается с такими вызовами, как политические разногласия и проблемы безопасности. Тем не менее, этот кризис предоставляет возможности для сотрудничества и укрепления мира и стабильности в регионе.



Проблемы, возникающие в результате миграции афганцев в регионе, связаны с реальными опытами этих миграций. Поэтому анализ этих проблем и предложение решений для улучшения и укрепления регионального сотрудничества в этом кризисе является необходимым.



Вызовы и возможности "регионального сотрудничества":



В региональных и глобальных событиях важно рассматривать как возможности, так и вызовы. В случае с афганскими мигрантами есть два направления: вызовы и возможности, которые охватывают различные аспекты.



Проблемы и препятствия, возникающие в результате пережитых последствий



Последствия для безопасности и гуманитарной сферы



Одним из важнейших последствий миграции являются проблемы безопасности и гуманитарные проблемы, которые затрагивают как принимающую страну, так и мигрантов. Гуманитарные и связанные с безопасностью последствия миграции из Афганистана заключаются в следующем:



Социальные и экономические последствия присутствия афганских мигрантов в принимающих странах:

- Безопасностные вызовы, связанные с увеличением незаконной миграции и торговлей людьми:

- Опасения по поводу проникновения террористических или экстремистских групп среди афганских мигрантов.

- Увеличение торговли людьми на границах.



Управление кризисом афганских мигрантов требует внимания к гуманитарным и безопасности аспектам. Массовое присутствие мигрантов в соседних странах, таких как Иран и Пакистан, оказывает значительное социальное и экономическое давление на эти страны.



Увеличение спроса на медицинские, образовательные и рабочие услуги, в сочетании с ограниченными ресурсами, вызывает серьезные проблемы в удовлетворении потребностей мигрантов и принимающего сообщества. Эта ситуация может привести к неравенству, социальным напряженностям и угрозам безопасности.



Это явление приводит к расширению контрабанды, организованной преступности, увеличению угроз безопасности и беспокойству по поводу границ. Внимание к этим вопросам помогает политикам управлять миграционным кризисом и уменьшать его негативные последствия.



Экономическое давление на принимающие страны



Высокие расходы на размещение и поддержку мигрантов оказывают значительное давление на экономику Ирана и Пакистана.



Сокращение финансовых ресурсов и увеличение задолженности ограничивают способность этих стран предоставлять услуги мигрантам. Несмотря на эти проблемы, Иран стремится предотвратить гуманитарный кризис, предоставляя медицинские и образовательные услуги.



Однако экономическое давление и проблемы с безопасностью привели к ужесточению пограничной политики и депортации нелегальных мигрантов.



Согласно отчету Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в июне 2024 года число афганских мигрантов в Иране и Пакистане было следующим: источник 2025[1] UNHCR



Различия в иммиграционной политике



Отсутствие координации в иммиграционном законодательстве стран региона осложнило управление миграционным кризисом. Это создало правовые проблемы для мигрантов и затруднила международное сотрудничество.



Ограничения на въезд мигрантов привели к тому, что условия жизни афганцев стали неудовлетворительными, а доступ к основным услугам сократился, в результате чего они оказались в нестабильном и небезопасном положении.



Внутреннее и социальное давление



Сопротивление и недовольство граждан принимающих стран по поводу присутствия афганских мигрантов увеличили социальную напряженность, которая в некоторых случаях вылилась в протесты и социальное насилие.



Культурная и социальная напряженность между мигрантами и принимающими сообществами также усугубила существующие проблемы.



Например, дешевая рабочая сила афганских мигрантов привела к сокращению рабочих мест и экономическим проблемам для граждан принимающих стран. Языковые, религиозные и культурные различия вызвали конфликты и снизили взаимопонимание, усложнив жизнь мигрантов и принимающих сообществ.



Разногласия между странами региона и неспособность прийти к общему решению



Давние напряженности и взаимное недоверие между странами, такими как Иран и Пакистан или Индия и Пакистан, затруднили сотрудничество в решении проблем афганских мигрантов. Отсутствие согласия по совместным политикам, разделению ответственности и созданию региональных механизмов сотрудничества привело к усугублению кризиса и недостаточности временных решений.



Политическая напряженность и стратегическое соперничество между странами региона ограничили конструктивное сотрудничество и привели к тому, что каждая страна преследует свои собственные интересы. Эта ситуация затянула проблемы мигрантов и поставила под угрозу безопасность и стабильность региона.



Иран, учитывая исторические и культурные связи с Афганистаном, стремится найти двусторонние решения для управления миграционным кризисом через диалог с Талибаном. Этот подход может в некоторой степени снизить напряженность, но внутренние условия в Иране и международное давление затрудняют его реализацию.



Пакистан, учитывая свою границу с Афганистаном и значительное количество афганских мигрантов сталкивается с большими экономическими и безопасными проблемами. Введенные им жесткие меры, возможно, сократят количество мигрантов в краткосрочной перспективе, но могут негативно повлиять на отношения с Талибаном и увеличить напряженность в будущем.



Управление миграционным кризисом афганских мигрантов в Иране и Пакистане требует баланса между безопаснымии, экономическими и гуманитарными соображениями. Эти страны должны совместно с Талибаном искать устойчивые и гуманные решения. В противном случае обострение кризиса мигрантов может угрожать стабильности региона и двусторонним отношениям с Талибаном.



Роль международных организаций в поддержке мигрантов



Международные организации, такие как Верховный комиссариат ООН по делам беженцев (UNHCR), помогают снизить давление, вызванное миграционным кризисом, предоставляя гуманитарную помощь и поддерживая права беженцев. Сотрудничество стран региона с этими организациями может усилить региональную координацию и улучшить условия мигрантов.



Такие вызовы, как нехватка финансовых ресурсов, политические ограничения и опасения по поводу безопасности, затрудняют эффективное сотрудничество. Для управления этим кризисом требуется всеобъемлющий и устойчивый подход к региональному и международному сотрудничеству, который удовлетворяет человеческие потребности мигрантов и усиливает безопасность и стабильность региона.



Сокращение финансовой помощи международных организаций из-за других глобальных кризисов ограничило способность принимающих стран поддерживать мигрантов.



Недостаток бюджета для реализации проектов поддержки также привел к тому, что многие афганские мигранты остались без необходимых услуг и помощи этих организаций.



Возможности регионального сотрудничества



Кризис афганских мигрантов предоставил возможность для сотрудничества между соседними странами, такими как Иран, Пакистан и Турция. Эти страны могут создать совместные комитеты и обмениваться информацией для более эффективного управления этим кризисом и укрепления регионального сотрудничества.



Например, создание совместных регистрационных центров для мигрантов, содействие добровольному и безопасному возвращению, а также предоставление медицинских и образовательных услуг могут снизить давление, вызванное этим кризисом. Такие механизмы не только улучшают условия для мигрантов, но и укрепляют доверие и сотрудничество между странами региона.



Региональные организации, такие как Шанхайская организация сотрудничества (SCO) и Организация экономического сотрудничества (ECO), могут помочь разрешить миграционный кризис в Афганистане и укрепить сотрудничество в сфере безопасности границ, сосредоточившись на вопросах безопасности и экономики и сформировав специальные рабочие группы..



С другой стороны, ОЭС, делая упор на экономическое сотрудничество и сотрудничество в области развития, может способствовать созданию рабочих мест и улучшению инфраструктуры в приграничных районах, особенно в Афганистане, что приведет к снижению давления, вызванного миграцией, и улучшению условий жизни мигрантов.



Эти региональные инициативы упрощают решение кризиса афганских мигрантов и могут служить моделью для международного сотрудничества в управлении аналогичными кризисами. Укрепляя региональное сотрудничество, соседние страны могут обеспечить устойчивые и эффективные решения и укрепить региональную стабильность путем координации и совместного использования ресурсов.



Долгосрочные последствия



Недавние события в Афганистане привели к катастрофическим трагедиям, таким как экономический крах, голод, политические и социальные репрессии и последствия пандемии коронавируса.



Миграция афганцев имеет долгосрочные последствия для региональной стабильности и международных отношений. Этот кризис может привести к росту социальных, экономических и безопасностных напряжений в принимающих странах, а давление на ограниченные ресурсы может вызвать социальное неравенство, снижение общественного благосостояния и внутренние беспорядки.



Эти условия могут подорвать политическую и безопасную стабильность региона и создать условия для распространения организованной преступности, торговли людьми и деятельности экстремистских группировок.



Этот кризис влияет на международные отношения, так как принимающие страны нуждаются в финансовой и технической поддержке международного сообщества для управления вызовами. Неспособность эффективно реагировать на этот кризис может привести к снижению доверия между странами. Для уменьшения миграционного давления и создания устойчивых условий в Афганистане необходимы комплексные меры и международное и региональное сотрудничество.



Заключение



Миграция и ее последствия являются возможностью для укрепления регионального сотрудничества и разработки инновационных решений. Для снижения миграционного давления и управления кризисом необходимо улучшение внутренних условий в Афганистане.



Создание политической, безопасности и экономической стабильности в Афганистане с помощью международного сотрудничества поможет снизить стимулы к миграции. Укрепление государственного управления и уважение прав человека также могут способствовать добровольному возвращению мигрантов.



Региональные страны и международное сообщество должны разрабатывать долгосрочные программы поддержки мигрантов и принимающих стран, которые включают инвестиции в образование, здравоохранение и экономические возможности.



В конечном итоге устойчивое управление кризисом афганской миграции требует многостороннего подхода, который рассматривает корни и последствия кризиса. Региональное и международное сотрудничество, создание стабильности в Афганистане и поддержка мигрантов и принимающих стран могут привести к долгосрочным и эффективным решениям и укрепить безопасность.



Автор: Марьям Халегинеджад, политический исследователь Источник - EURASIA TODAY

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