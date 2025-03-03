Таиланд депортировал десятки уйгуров в Китай после 10 лет содержания в миграционном центре Бангкока

20:10 04.03.2025

По данным тайских властей, не менее 40 уйгуров были депортированы в Китай, несмотря на предупреждения правозащитных организаций о том, что они могут подвергнуты пыткам или даже смертной казни, пишет BBC.



Группа, предположительно, была отправлена в китайский регион Синьцзян в четверг, 27 февраля, после 10 лет содержания в миграционном центре Бангкока.



Китай обвиняется в преступлениях против человечности и возможном геноциде уйгуров и других мусульманских этнических групп в Синьцзяне, однако Пекин отрицает все обвинения.



Это первая депортация уйгуров из Таиланда с 2015 года. Решение о высылке вызвало серьезные опасения у США и ООН.



Тайские СМИ сообщили, что несколько грузовиков с затемненными окнами рано утром в четверг покинули главный центр содержания мигрантов в Бангкоке.



Через несколько часов сервис Flightradar24 зафиксировал неплановый рейс авиакомпании China Southern Airlines, вылетевший из Бангкока и прибывший в Синьцзян.



Число депортированных сразу не уточнялось.



Позже правительство Таиланда заявило, что решило вернуть 40 уйгуров в Китай, так как их нельзя было удерживать в заключении более 10 лет. При этом ни одна третья страна не предложила им убежище, включая Турцию, которая ранее предоставляла убежище уйгурам.



На данный момент в Таиланде остаются еще восемь уйгуров, пятеро из которых отбывают тюремные сроки за преступления, совершенные в заключении.



Тайские власти также сообщили, что премьер-министр Пэтонгтарн Чинават во время недавнего визита в Китай получила заверения, что депортированные уйгуры будут в безопасности.



Однако, отвечая на вопросы журналистов в четверг, она не стала подтверждать сам факт депортации.



"В любой стране мира действия должны соответствовать принципам закона, международных процедур и прав человека", – заявила Чинават.



Пекин подтвердил, что 40 нелегальных мигрантов были возвращены из Таиланда, однако отказался признать, что речь идет об уйгурах.



"Репатриация была проведена в соответствии с законами Китая и Таиланда, международным правом и международной практикой", – заявили в МИД Китая.



Китайские государственные СМИ заявили, что депортированные "были введены в заблуждение преступными организациями" и незаконно покинули страну, после чего застряли в Таиланде.



Депортированные входили в число 300 уйгуров, задержанных на границе Таиланда в 2014 году при попытке сбежать от преследований в Синьцзяне.



Часть из них была отправлена в Турцию, однако многие были депортированы в Китай в 2015 году, что вызвало массовые протесты правительств и правозащитных организаций.



Центр содержания мигрантов в Бангкоке, где держали уйгуров, известен антисанитарными условиями и перенаселенностью. Пятеро уйгуров умерли в заключении.



В четверг правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что депортированные уйгуры могут столкнуться с пытками, насильственными исчезновениями и многолетним заключением в тюрьме.



"Передача уйгурских заключенных Китаю является вопиющим нарушением обязательств Таиланда по внутреннему и международному праву", – заявила директор азиатского отделения HRW Элейн Пирсон.



"До вчерашнего дня высокопоставленные чиновники Таиланда публично заверяли, что этих людей не отправят в Китай, в том числе перед союзниками и представителями ООН", – добавила она.



Глава правозащитной организации Asia Human Rights and Labour Advocates (AHRLA) Фил Робертсон заявил, что депортация разрушила миф о том, что нынешнее правительство Таиланда якобы отличается от предыдущего в вопросах сотрудничества с авторитарными режимами.



Международная правозащитная организация Amnesty International назвала депортации "невообразимо жестокими".



В четверг госсекретарь США Марко Рубио осудил Таиланд за депортацию и призвал все страны предоставлять уйгурам защиту и не высылать их в Китай.



Он обвинил Китай в геноциде и преступлениях против человечности, направленных против уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне.



ООН заявила, что "глубоко сожалеет" о депортации.



В Синьцзяне проживают около 12 млн уйгуров, подавляющее большинство которых исповедует ислам.



Они говорят на уйгурском языке, схожем с турецким, и считают себя культурно и этнически близкими народам Центральной Азии. Тем не менее уйгуры составляют менее половины населения Синьцзяна.



За последние десятилетия в регион массово переселялись китайцы ханьского происхождения, что, по утверждениям правозащитников, целенаправленно организовано властями для размывания уйгурской идентичности.



Китай также обвиняют в преследовании мусульманских религиозных деятелей, запрете на религиозные практики, уничтожении мечетей и исторических мест захоронений.



В прошлом году "Курсив" рассказывал о том, что китайские власти переименовали 630 поселений уйгуров. Из названий убрали слова, связанные с религией, культурой и историей.