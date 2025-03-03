В Монголии презентовали позолоченную статую Чингис хaна

21:42 04.03.2025

Скульптура создана по эскизу Лувсангийн Болда, Лауреата Государственной премии Монголии. Семиметровая позолоченная статуя Чингис хaна стала доступной для публики в Национальном музее "Чингис хан" в первый день Года деревянной змеи.



По словам автора, статуя Чингис хана- коллективное творчество, основанное на исторических фактах. В работе принимали участие ученые Академии наук, Министерства культуры, Монгольского государственного университета при поддержке Центрального банка Монголии.



-Основная идея статуи взята из оригинала печати Чингис хана, где изображены небо, земля и облик Чингис хана посередине. Именно так я представлял тугру Чингис хaна- персональный знак правителя, содержащий его имя и титул,- говорит автор.



По мнению скульптора, монумент Чингис хана на центральной площади столицы Монголии - это Чингис хан в возрасте, когда он уже стал Ханом всех ханов. Создание этой статуи – стремление воспроизвести более молодого, энергичного и амбициозного Чингис хана в период создания Великой Монгольской империи. Главные признаки- золотая печать в руке, белый войлок, как символ предстоящего долгого жизненного пути.



-Историческое решение о создании самого музея "Чингис хан" было принято Правительством в 2019 году, когда нынешний Президент Ухнаагийн Хурэлсух был премьер-министром, ему же и инициатива создания золотой статуи Великого хана- сказал Сампилдондовын Чулуун, директор Национального музея "Чингис хаан" на церемонии открытия.



Статуя была создана в итальянской Флоренции. Все узоры и детали памятника уникальны тем, что они воссозданы и реконструированы на основе артефактов ханов и знати Монгольской империи. К примеру, узор на дээл Великого хана - это узор на дээли знатного человека, найденного в гробнице в местности Бухын хошуу аймака Хэнтий.



Ступени пьедестала статуи украшены непрерывающимся крестообразным узором, свойственным периоду Хуннской империи - первыму государству монголов.