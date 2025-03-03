Сколько человек с двойным гражданством выявлено в Казахстане и что с ними сделали

22:22 04.03.2025

Сколько человек с двойным гражданством выявлено в Казахстане



В прошлом году в Казахстане было выявлено около 700 человек с двойным гражданством. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.



- В январе 2025 года за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве были привлечены к административной ответственности 66 бывших граждан Казахстана. Большинство из них (64 человека) приняли гражданство Российской Федерации. Также два человека приобрели гражданство Германии (1) и Кыргызстана (1). Из них 35 человек выплатили штрафы, а 31 был выдворен из страны, - говорится в сообщении.



Кроме того, в ведомстве сообщили, что в прошлом году было выявлено около 700 человек с двойным гражданством.



- В 2024 году за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве были привлечены к административной ответственности 675 бывших граждан Казахстана. Большинство из них (565 человек) приняли гражданство Российской Федерации, а также гражданства Турции (26), Германии (11) и США (22). Из них 526 человек выплатили штрафы, а 149 были выдворены за пределы страны, - отмечается в ответе.



Также стало известно, что в прошлом году количество людей, получивших гражданство Казахстана, снизилось на 25 %.