Nature: Ученые реконструировали историю Европы ледникового периода

00:13 05.03.2025

Международная группа ученых при участии русских археологов с помощью исследований генома смогла восстановить историю Европы во времена ледникового периода.



Международной группе ученых, включая русских археологов, удалось раскрыть тайны истории формирования европейцев. Проведя анализ генома 356 охотников-собирателей, исследователи смогли проследить влияние древних культур и скрещивания этносов. О своих открытиях ученые поделились в известном журнале Nature. Работа охватила территории 14 современных стран Европы и Центральной Азии.



Благодаря масштабу проекта удалось выявить ранее неизвестные факты, связанные с миграцией и взаимодействием различных народов в палеолите. Особенно отмечено было детальное изучение генома обитателей стоянки Туткаул в Таджикистане. Исследование подтвердило, что Центральная Азия являлась на тот период ключевым культурным ковшом, где сливались европейская и азиатская цивилизации.



Также вызывает интерес генетическая история европейцев. Ученые выяснили, что в то время континент населяли люди с Балканского полуострова, которые создали позднюю эпиграветтскую культуру. Генетические исследования показали, что они имели связи с древними популяциями Восточной Сибири. Это доказывает, что в эпоху ледникового периода и Европа была местом активного взаимодействия культур различных народов, представляющих разные континенты мира.



Марина Коваль

04 Марта 2025