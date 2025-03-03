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Среда, 05.03.2025
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ВС РФ севернее Купянска пошли на соединение плацдармов за Осколом – итоговая сводка Readovka за 4 марта
00:24 05.03.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 4 марта в разрезе СВО. Русские войска приступили к операции по слиянию плацдармов севернее Купянска в единый фронт. Редакция Readovka рассмотрела, что на самом деле означает приостановка военной помощи Украине со стороны США.

Идем на соединение



Как и предполагала редакция Readovka, плацдармы ВС РФ севернее Купянска за Осколом в районе пгт Двуречная и села Тополи пошли на соединение. Задача этого маневра – сформировать единый фронт наступления вглубь территории противника. Русские части со стороны Фиголевки перешли к наступательным действиям в направлении сел Петро-Ивановка и Красное Первое. В свою очередь, со стороны населенного пункта Тополи наши подразделения выдвинулись по направлению к Каменке. Успех в боях за эти населенные пункты будет означать слияние 2 плацдармов.

Однако неприятель предполагал такой вариант развития событий и на усиление участка обороны еще в феврале отправил батальонное формирование из 3-й ОТБр ВСУ. К сожалению, точно неизвестно, какое именно подразделение прибыло в район села Колодезное. В составе 3-й ОТБр 3 танковых и 1 механизированный батальон при бригадной артгруппе (3 артдивизиона) и подразделения обеспечения. Весьма вероятно, что противник не отправлял какое-то из подразделений целиком. Он мог свести в батальонную группу отдельные формирования, обладающие как мотопехотной, так и танковой составляющей с неизвестным количеством средств поддержки. Для армии незалежной такая схема "лепки" сил под задачу не в новинку. Эта украинская часть представляет собой значительную силу. Однако тактическое положение между нашими плацдармами делает данную батальонную тактическую группу ВСУ "мальчиком для битья". Все свои тактические возможности она реализовать не может, а значит, что ей в перспективе придется одновременно отбиваться от атак ВС РФ со стороны Фиголевки и со стороны села Тополи. Кроме того, активность русской артиллерии максимально осложняет обороняющимся жизнь. В совокупности факторов подразделения ВСУ, удерживающие указанный участок ЛБС, не сумеют сыграть той роли, которая на них возложена. Воспрепятствовать слиянию плацдармов ВС РФ в единый фронт севернее Купянска украинской стороне не удастся.

Посеянный раздор

На Украине из-за внешнеполитических потрясений, связанных с деятельностью президента США Трампа, начали появляться признаки раскола. Ростки раздора проросли в Раде.

"Соединенные Штаты Америки и народ США – это один из ключевых партнеров Украины. Без налаженного сотрудничества и постоянного диалога мы не сможем уверенно чувствовать себя на поле боя и на международной арене. Парламентская дипломатия – это важный инструмент, который мы должны использовать в условиях, которые сегодня сложились. У нас нет времени на промедление. Мы должны объединить усилия, чтобы не допустить ослабления помощи, сохранить единство с союзниками и укрепить нашу позицию на мировой арене. Сейчас нам нужно действовать вместе, чтобы защитить наше государство и его будущее", – сообщил нардеп и руководитель депутатской группы "Разумная политика" Разумков.

И это говорит представитель даже не оппозиционной "слугам" партии. Напомним, что Разумков – экс-спикер Рады, бывший в свое время председателем того самого "Слуги народа". Такая ситуация сложилась из-за того, что в незалежной произошел "идеологический диссонанс". Он выразился в том, что высшее политическое руководство страны попало в опалу у главной иконы и надежды "постмайданной Украины". А другая часть местной политической элиты увидела проблему не в политике Трампа, поняв, что обострение отношений между Киевом и Вашингтоном – это следствие ошибок Банковой. Причем перспектива подобного раскола настолько долгоиграющая, что можно говорить о развале "старых альянсов" внутри Украины. Люди Зеленского, то есть члены партии "слуг" и не только, встали перед выбором – их шеф или же Штаты. Украина, утратившая "целостность мира в собственных глазах", теперь вынуждена вступить в период обостренного кризиса внутри элит, которым могут воспользоваться недоброжелатели Зеленского, на чью сторону со дня приостановки военной помощи ВСУ открыто встала и президентская администрация США.

США "прекратили" поставки военной помощи Украине. Почему не надо прыгать до потолка

Пентагон якобы остановил военную помощь Украине. Мировые СМИ пишут об этом в тональности "сегодня, в 4 часа утра, без объявления конфликта...", а всяческие неблагодарные проукраинские активисты расстреливают портреты Трампа.

Все это дешевый кукольный театрик.

Механизм помощи Украине обладает колоссальной инерцией. Причем задействовано в нем множество стран. Сейчас Штаты затормозили доставку некоторых материальных компонентов поддержки. Однако незалежной еще предстоит получить десятки миллиардов долларов, которые уже находятся вне досягаемости Трампа и которые направлены во Всемирный банк еще Байденом. Это 20 млрд долларов, причем еще 30 млрд Украина получит через других союзников, которые помощь не останавливали. Кроме того, Киев располагает существенными ЗВР, накопившимися от предыдущих траншей. То есть, говоря о деньгах, Украина уже получила достаточно, чтобы держаться еще, по крайней мере, год.

Что касается вооружения, то незалежная с прошлого лета (битва за курское приграничье) живет в "энергосберегающем" режиме. На ЛБС идут позиционные бои без крупных наступлений ВСУ, но и без сокрушительных ударов ВС РФ. У противника достаточно оружия, чтобы держать фронт и изредка контратаковать. Способов обнулить эффект от орд дронов не придумали, а для того, чтобы держать стационарные позиции, имеющихся у неприятеля ресурсов хватает. Так что эффект от остановки помощи скажется не завтра, и не через 2 недели, а в лучшем случае через год.

Существует только один сценарий, который заставит Зеленского почувствовать гнилое дыхание катастрофы за плечом. Это крупное, сокрушительное, зримое поражение ВСУ на поле боя. Военная удача тетка рыжая, переменчивая, но повлиять на нее можно. У бойцов русской армии и волонтеров должно открыться "второе дыхание". У Украины на поле боя есть очевидная болевая точка, где командование ВСУ теряет контроль над происходящим – это Курская область. И есть несколько пунктов, где обвал может начаться в ближайшее время – в первую очередь это Покровск и Купянск. Так что надо нажимать. Единственный способ закончить конфликт – сделать это на поле боя. Крупная победа, в свою очередь, станет хорошим подспорьем на переговорах, которые хоть и не прямо сейчас, но будут неизбежно. Русскому народу нужно сплотиться, пусть в эфемерных иллюзиях находятся украинцы, подпитываемые дипломатической потужностью Зеленского.

Вчера, 3 марта, главным событием дня стало освобождение села Журавка Сумской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1741123440


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