ВС РФ севернее Купянска пошли на соединение плацдармов за Осколом – итоговая сводка Readovka за 4 марта

00:24 05.03.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 марта в разрезе СВО. Русские войска приступили к операции по слиянию плацдармов севернее Купянска в единый фронт. Редакция Readovka рассмотрела, что на самом деле означает приостановка военной помощи Украине со стороны США.



Идем на соединение



