"Русский Некрополь в Душанбе". Гафур Шерматов выпустил книгу о похороненных на православном кладбище в столице Таджикистана

00:26 05.03.2025

Гафур Шерматов выпустил книгу о выдающихся людях, похороненных на православном кладбище в Душанбе



Ширин Рахманова, Asia-Plus



Историк и автор специального проекта "Азия-Плюс" "Старый Душанбе" издал новую книгу "Русский Некрополь в Душанбе". Она посвящена людям самых разных профессий, которые поднимали Таджикистан в советскую эпоху.



В этом научно-популярном издании собраны сведения о людях, которые захоронены на православном кладбище в Душанбе с середины ХХ века. Все это люди из самых разных сфер деятельности: архитекторы, врачи, военные, ученые, политические деятели, деятели искусства и не только.



