|"Русский Некрополь в Душанбе". Гафур Шерматов выпустил книгу о похороненных на православном кладбище в столице Таджикистана
00:26 05.03.2025
Гафур Шерматов выпустил книгу о выдающихся людях, похороненных на православном кладбище в Душанбе
Ширин Рахманова, Asia-Plus
Историк и автор специального проекта "Азия-Плюс" "Старый Душанбе" издал новую книгу "Русский Некрополь в Душанбе". Она посвящена людям самых разных профессий, которые поднимали Таджикистан в советскую эпоху.
В этом научно-популярном издании собраны сведения о людях, которые захоронены на православном кладбище в Душанбе с середины ХХ века. Все это люди из самых разных сфер деятельности: архитекторы, врачи, военные, ученые, политические деятели, деятели искусства и не только.
В "Русском Некрополе в Душанбе" можно узнать не только об их деятельности, годах жизни, но и увидеть фотографии захоронений. Многих из них Гафур Шерматов не раз упомнила в своих статьях, посвященных советскому периоду нашей страны.
И как он отметил в беседе с "Азия-Плюс", книга издана, чтобы люди узнали, какие люди жили и работали на таджикской земле.
Так, например, в книге рассказывается о матери известного ученого, государственного и политического деятеля Бободжона Гафурова – Розие Озод. Она являлась советской, таджикской поэтессой, которая писала стихи о патриотизме во время ВОВ.
Среди ее известных работ - "Кахрамон Одил" ("Праведный герой"), "Мухаббат ба Ватан" ("Любовь к родине"), "Гулистони Ишк" ("Розовый сад любви"), "Аз Водихои Талой" ("Из Золотых долин").
Среди других значимых персон советского Таджикистана – Стефан Анисимов, Заслуженный строитель Таджикской ССР, по проектам которого в предвоенные и в последующие годы в Душанбе и других городах республики были построены более 1500 зданий.
Среди творческих трудов Анисимова особо значимы Дом правительства, здание ЦК КП Таджикистана, Республиканская библиотека им. Фирдоуси, здание Национального банка Таджикистана, триумфальная колонна с гербом Таджикской ССР на площади им. Ленина и не только.
Валентина Зайцева - Заслуженный врач Таджикской ССР, Отличник здравоохранения СССР, Народный врач СССР, Заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук, депутат Верховного Совета СССР внесла огромный вклад в развитие здравоохранения нашей республики.
Организатор и первая завкафедрой пропедевтики внутренних болезней Таджикского медицинского института. Под ее руководством были обучены и подготовлены сотни врачей, работающих сегодня как в Таджикистане, так и по всему миру.
Борис Кимягаров - советский режиссер театра и кино, педагог, актер. Народный артист Таджикской ССР, Лауреат Госпремии СССР и Госпремии Таджикской ССР имени А. Рудаки, Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР.
Его фильмография насчитывает 13 художественных фильмов, и почти каждая его работа становилась вехой в истории таджикского кино.
Несколько лет он работал над созданием своей культовой кинотрилогии "Сказание о Рустаме" (1971), "Рустам и Сухроб", "Сказание о Сиевуше" (1976), снятой по мотивам поэмы Фирдоуси "Шахнаме".
И это далеко не все, о ком можно узнать из книги. Как отмечает сам автор, "вклад этих людей в становление страны просто не с чем соизмерить".
Память
"Сегодня память о русских людях, большинство из которых приехали сюда не в роли завоевателей и не в поисках лучшей доли, а под влиянием альтруистического порыва, хранит Центральное кладбище Душанбе, оно является старейшим русским кладбищем в столице", - говорит Гафур Шерматов.
Официальной датой основания и открытия Центрального городского кладбища Душанбе (ул. Дружбы Народов, 60) считается 7 июля 1933 года, когда по решению Горсовета там начали хоронить людей. Этому предшествовало закрытие ранее существовавшего кладбища на месте строительства здания Главпочтамта и стремительный рост города.
Сегодня это кладбище горожане называют русским, или православным.
По данным Управления городских кладбищ Душанбе здесь более 1.5 млн. захоронений, в основном, это этнические русские. Среди похороненных людей есть также украинцы, белорусы, таджики, немцы, армяне, греки, евреи, корейцы, поляки и др.
На вершине холма Аллеи Славы кладбища распложено воинское захоронение бойцов и командиров Красной Армии, умерших от ранений в эвакуационных госпиталях Сталинабада в период Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)", - пишет Шерматов.
Издание подготовлено при финансовой поддержке Посольства РФ в Таджикистане. Руководителями проекта выступают Михаил Панин и Ирадж Айни, фотографии – Гафура Шерматова.