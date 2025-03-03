Новым начальником ГУВД Ташкента назначен Равшан Султанходжаев

00:34 05.03.2025

Новым начальником ГУВД Ташкента стал Равшан Султанходжаев, до этого работавший главой УВД Хорезмской области. Ранее он также работал в ГУВД столицы.



Полковник Равшан Иркинович Султонходжаев назначен начальником Главного управления внутренних дел Ташкента, сообщила пресс-служба ведомства.



