|Новым начальником ГУВД Ташкента назначен Равшан Султанходжаев
00:34 05.03.2025
Новым начальником ГУВД Ташкента стал Равшан Султанходжаев, до этого работавший главой УВД Хорезмской области. Ранее он также работал в ГУВД столицы.
Полковник Равшан Иркинович Султонходжаев назначен начальником Главного управления внутренних дел Ташкента, сообщила пресс-служба ведомства.
С августа 2023 года он работал начальником УВД Хорезмской области.
В 2021-2023 годы он занимал должность заместителя начальника ГУВД Ташкента - начальником Управления профилактики правонарушений, а до этого - начальника Организационного управления столичного ГУВД, а также заместителя начальника Управления оперативно-розыскного сотрудничества МВД.
Предыдущий глава ГУВД столицы Азиз Ташпулатов ранее был назначен новым министром внутренних дел.