В Турции сочли хаосом падение фондового рынка на 3,4% и задержали 17 человек за манипуляцию

00:48 05.03.2025

По информации, предоставленной местной телекомпанией NTV, турецкие власти задержали семнадцать человек в рамках расследования обвинений в манипуляциях с ценами на фондовом рынке страны.



Расследование, начатое 23 февраля, направлено на выявление возможных попыток искусственного воздействия на стоимость акций. После проведения операций в нескольких провинциях, направленных на подозреваемых, команды, занимающиеся борьбой с финансовыми преступлениями, провели аресты, о чем сообщает NTV.



Турция инициировала расследование после резкого падения фондового рынка 21 февраля. В этот день индекс Borsa Istanbul 100 снизился на 3,4%, что привело к введению биржей правила повышения для коротких продаж. Это означает, что акции могут быть проданы в короткую позицию только по цене, превышающей последнюю сделку. Власти также изучают заявления о том, могли ли вводящие в заблуждение новости способствовать волатильности рынка.



