Как сменить имя или фамилию в Казахстане, и что нужно знать

01:02 05.03.2025

Легко ли сменить имя или фамилию в Казахстане, и что нужно знать



04.03.2025



Как сменить имя и фамилию в Казахстане?



Насколько это сложная процедура?



В новом выпуске программы "Право знать" разберем, какие причины считаются уважительными, какие документы нужны, и сколько времени занимает процесс.



