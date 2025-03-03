Таджикистан увеличил поставки электричества соседям почти в три раза

01:13 05.03.2025

Таджикистан в январе этого года экспортировал электроэнергию на сумму свыше $6,5 млн, сообщает Агентство по статистике при президенте страны. Это в 2,7 раза больше по сравнению с январем предыдущего года, когда за рубеж было поставлено электричества на сумму около $2,4 млн.



Доля поставок электроэнергии в общем объеме экспорта республики в январе этого года составила 5,7%.



Январский экспорт электричества Таджикистаном, по данным статистического ведомства, стал самым крупным в текущем осенне-зимнем периоде. Так, поставки таджикской электроэнергии в октябре осуществлялись на сумму $3,8 млн, в ноябре – на $4,2 млн, а в декабре – на $6,4 млн.



По данным ОАО "Барки точик", в осенне-зимнем сезоне электричество в незначительных объемах поставляется только в Афганистан. Договоренность по поставкам в Узбекистан действует исключительно в летнем сезоне.



Ранее электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщала, что заключила с "Барки точик" договоренность о покупке электроэнергии в 2025 году. Какие-либо детали договоренности в сообщении не приводятся.



По данным Минэнерго РТ, общий объем экспорта электроэнергии Таджикистаном в 2024 году составил около 2,5 млрд киловатт-часов. Наибольший объем таджикского электричества был поставлен в Афганистан – 1 млрд 530,4 млн кВт*ч на сумму 705,2 млн сомони. Каждый киловатт энергии для этой страны обошелся в 46 дирамов (4,2 цента).



В Узбекистан было экспортировано 943,9 млн кВт*ч на сумму 201,2 млн сомони. Каждый киловатт – по 21,3 дирамов (около 2 центов).



Также в небольшом объеме Таджикистан поставлял электроэнергию в Кыргызстан – 4 млн кВт*ч на сумму 428,7 тыс. сомони. Каждый киловатт – по 10,7 дирамов (0,98 цента).



Между тем, жители таджикских регионов получают электричество в ограниченных объемах – по три часа утром и пять часов вечером. Лимитированная подача электричества в сельской местности страны началась с последней декады сентября. Электричество отключают не только бытовым потребителям, но и торговым точкам и малым предприятиям, что наносит большой ущерб экономике страны в целом.